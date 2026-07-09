A prisión el detenido por daños en un establecimiento de Palos (Huelva)

Archivo - Coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado número 1 de Moguer (Huelva) ha decretado el ingreso en prisión para el detenido este miércoles por alteración del orden público y por causar daños a un establecimiento de Palos de la Frontera.

Según ha indicado la Guardia Civil, el detenido pasó a disposición judicial este jueves y, finalmente, el Juzgado número 1 de Moguer, ha decretado su ingreso en prisión.

Los hechos se remontan a este miércoles cuando el detenido entró en el establecimiento con un barra metálica, en el que se encontraban varios clientes, y tras discutir con los trabajadores del mismo, intentando que se marchara, procedió a causar destrozos en el mobiliario del mismo.

Tras varios minutos, el hombre salió del establecimiento y comenzó a provocar también destrozos a vehículos que se encontraban estacionados en el exterior y el mobiliario del mismo.