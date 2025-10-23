Prisión provisional sin fianza para el segundo detenido por el apuñalamiento mortal de Punta Umbría (Huelva)

Archivo - Fachada de la Audiencia Provincial de Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva ha ordenado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del adulto arrestado en relación con la muerte de un varón ocurrida este pasado lunes en la localidad de Punta Umbría al que presuntamente apuñalaron en el transcurso de una discusión entre varios "conocidos".

Inicialmente, según ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a este hombre se le atribuye un presunto delito de homicidio, toda vez que el Juzgado de Instrucción número 3 de Huelva, que lleva el procedimiento, decretó el martes el secreto de sumario sobre esta agresión.

En relación con estos mismos hechos también fue detenido un menor de edad que fue puesto a disposición judicial el martes, acordando el Juzgado de Menores como medida cautelar, a petición de la Fiscalía, su internamiento en régimen cerrado.

Los hechos ocurrieron en la tarde del lunes, cuando se produjo una discusión entre personas que se conocían entre sí. En el transcurso del altercado, uno de los implicados utilizó un arma blanca, causando a la víctima heridas de "extrema gravedad".

A pesar de la intervención de los servicios sanitarios desplazados al lugar, no fue posible reanimar al herido, que finalmente falleció a causa de las lesiones sufridas.

La Guardia Civil inició las primeras diligencias de investigación que permitieron identificar a las personas relacionadas con la discusión y como resultado se detuvo a dos personas relacionadas con la agresión.