El proyecto minero de Emerita en Huelva obtiene el informe positivo de viabilidad que respalda la futura explotación

Proyecto minero de Emerita entre los municipios onubenses de Paymogo y La Puebla de Guzmán. - EMERITA

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El proyecto minero Iberia Belt West (IBW), que desarrolla Emerita Resources en la provincia de Huelva, ha dado un paso decisivo adelante con la publicación de los resultados positivos del pertinente Estudio de Prefactibilidad (PFE-Pre-Feasibility Study), que respalda la viabilidad técnica y económica de la futura explotación subterránea ubicada entre los municipios de Paymogo y La Puebla de Guzmán.

Este informe, elaborado por la consultora independiente SLR Consulting conforme a la normativa canadiense NI 43-101, supone un "hito crucial" en el desarrollo del proyecto, ya que permite pasar de una fase centrada fundamentalmente en la exploración y evaluación de recursos a una fase avanzada de planificación y análisis de su posible explotación, según ha indicado la compañía en una nota.

El análisis estudia conjuntamente los recursos minerales, el método de extracción, el tratamiento del mineral, la infraestructura necesaria, los costes operativos, la inversión y las perspectivas económicas del proyecto.

Tras el estudio exhaustivo de todos estos factores, el PFS da "un espaldarazo definitivo" a IBW, en la Faja Pirítica Ibérica. Se define un escenario previsto de 21 años de explotación minera subterránea, con una reserva probable de 23,4 millones de toneladas de mineral en La Romanera como principal depósito y una inversión inicial que supera los 500 millones de euros.

La explotación prevista es subterránea, mediante galerías y sistemas de extracción adaptados a las características de los depósitos, y contempla una planta de tratamiento por flotación, donde se separaría el mineral para obtener cuatro concentrados comercializables: zinc, plomo, cobre y pirita con contenido de oro y plata.

La estimación de recursos supera las previsiones del pasado año 2025, un 37% más en recursos indicados y un 46% más en recursos inferidos. Este incremento significativo respecto a la estimación anterior demuestra que los trabajos de exploración y análisis geológico han permitido ampliar el conocimiento de los yacimientos.

Desde el inicio de la exploración con perforación diamantina en IBW en 2021, Emerita ha realizado aproximadamente 138.400 metros de perforación e invertido más de 30 millones de euros en exploración y sondeos.

Asimismo, el informe favorable destaca su conexión con las infraestructuras regionales existentes, especialmente la proximidad al Puerto de Huelva, las redes de transporte y las infraestructuras energéticas, ya que "pueden favorecer el desarrollo del proyecto".

Con respecto a los resultados económicos, el PFS cifra en 567 millones de dólares la inversión inicial y detalla que el valor económico estimado de los flujos futuros puede alcanzar los 776 millones de dólares, más de 690 millones de euros. El capital total previsto durante todo el proyecto, que incluye inversión inicial, mantenimiento y cierre, supera los 768 millones de euros. En cuanto al indicador de rentabilidad proyectada, el estudio sitúa la Tasa Interna de Retorno (TIR) en el 23,51%.

OPTIMIZACIÓN TÉCNICA Y MEDIOAMBIENTAL

El estudio contempla una vida minera de 21 años, con posibilidades de optimización técnica y medioambiental y ampliación de sus recursos minerales sujetas a futuros estudios técnicos y trabajos de exploración. En cuanto a la capacidad nominal de tratamiento la sitúa en aproximadamente 1,2 millones de toneladas de mineral al año.

Desde el segundo hasta el decimonoveno año, las medias anuales previstas de esta explotación polimetálica son: 694.620 toneladas de pirita, con contenido de oro y plata; 43.489 toneladas de zinc; 26.120 toneladas de plomo; y 10.633 toneladas de cobre.

Otro de los apartados de especial importancia de este estudio es el de los aspectos ambientales. Se contempla el desarrollo de una explotación subterránea de más de 23 kilómetros y una rampa de acceso principal de unos 7 kms, con un trazado que busca preservar una zona protegida.

La solución estudiada contempla el tratamiento y gestión de los residuos mineros mediante procesos de flotación convencionales, deshidratación de los residuos del tratamiento y utilización de parte de estos materiales como relleno de las labores subterráneas, además de su almacenamiento en seco. El documento también incluye infraestructuras de gestión y tratamiento de aguas, costes de rehabilitación progresiva y cierre.

PROYECTO ESTRATÉGICO

Emerita ya ha iniciado el procedimiento de autorización ambiental, incluida la solicitud de Autorización Ambiental Unificada (AAU), cuyo plazo de información pública expiró a principios de julio y se encuentra a la espera de dictamen. El proyecto cuenta con la consideración de proyecto estratégico por parte de la Junta de Andalucía y con el acompañamiento de la Unidad Aceleradora de Proyectos.

El CEO de la compañía, Joaquín Merino, ha afirmado que "la culminación de cualquier proyecto que se inicia con la exploración es el desarrollo y construcción de un proyecto minero" y ha destacado que "con la presentación del estudio de prefactibilidad se da un paso muy importante hacia ese objetivo".

Asimismo, ha asegurado que "la compañía continuará avanzando en estudios técnicos de toda índole para optimizar todas las oportunidades identificadas en el estudio y con nuevos programas de exploración" y ha añadido que Emerita mantiene "su compromiso con el desarrollo social y económico sostenible de la región, en beneficio de todos los grupos de interés y comunidades locales".