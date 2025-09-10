PSOE acusa a Moreno de "volver a Huelva solo para mentir" con un nuevo plan de climatización "sin ejecutar el anterior"

HUELVA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras dar inicio al nuevo curso escolar en Almonte, de volver a la provincia "solo para mentir, anunciando un nuevo plan de climatización cuando tiene el anterior por funcionar y derivando, una vez más, el problema a los ayuntamientos".

"El alumnado y el personal docente iniciaron el curso con problemas de climatización, lo terminaron con la misma dificultad y han comenzado el nuevo ciclo escolar enfrentando nuevamente la misma situación. Las aulas se convierten en auténticos hornos durante el verano, con temperaturas que alcanzan cerca de los 40 grados, y pronto tendrán que lidiar con el frío del invierno. Por eso, no venga a esta provincia a vender humo ni a engañar a la ciudadanía", ha reprochado en una nota el representante socialista a Moreno.

Gaviño ha criticado que el presidente del Ejecutivo andaluz "lleva cinco años mintiendo sobre el plan de bioclimatización en las aulas andaluzas, ya que la única realidad es que, desde que lo anunció en 2020, ni lo ha terminado de ejecutar ni ha puesto en funcionamiento las instalaciones donde sí se ha intervenido, trasladando el problema a los alcaldes".

En este sentido, ha señalado que "una vez más, la Junta no asume su responsabilidad". "En los centros donde se ha instalado la climatización, se desentiende y deja en manos de los ayuntamientos la contratación de una empresa especializada para certificar que las instalaciones son correctas y puedan ponerse en marcha", ha explicado, toda vez que ha lamentado que es "una auténtica desvergüenza".

El socialista ha denunciado, además, que "por si fuera poco, la Junta ha instalado en los centros escolares unos equipos adiabáticos que no funcionan, lo que supone una amenaza para la salud pública debido al peligro de legionella y otras enfermedades respiratorias".

"Una vez más, son los alcaldes quienes tienen que hacer frente a este problema", ha reclamado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "Moreno debería asumir el coste que esta situación implica para los ayuntamientos, obligados a realizar controles de legionella que superan los 18.000 euros anuales".

Por todo ello, Gaviño ha instado al presidente de la Junta a que "se deje de titulares y cumpla de una vez con los compromisos adquiridos". "Que asuma sus responsabilidades, en lugar de trasladarlas a los ayuntamientos; que deje de mentir y actúe", ha concluido.