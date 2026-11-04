El PSOE acusa al PP en Diputación de Huelva de "dar la espalda" a la Costa Occidental y a los pensionistas

Representantes del PSOE en la Diputación de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Huelva ha reprochado al PP de "dar nuevamente la espalda" a la sanidad pública en la Costa Occidental, así como a los pensionistas, con su rechazo a exigir la apertura del Chare de Lepe y blindar las pensiones públicas, dos mociones "muy importantes".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la primera moción fue defendida por la diputada provincial Pepa González Bayo, que reclamaba a la Junta una fecha concreta y un calendario vinculante para abrir el Chare de Lepe, cuyas obras terminaron en 2016, tras una inversión pública de unos 21 millones de euros, y que "diez años después sigue sin atender a un solo paciente".

La iniciativa pedía que la Junta publicara en treinta días un cronograma con las actuaciones pendientes, la dotación de profesionales y el inicio de la actividad asistencial, cumpliendo así su propio compromiso de abrir antes de que acabe 2026, además de una reunión de coordinación entre las tres administraciones en un máximo de quince días.

"Es lamentable que el PP vote en contra de pedir una fecha para abrir un hospital que lleva diez años terminado. Han preferido proteger al presidente de la Junta, Juanma Moreno, antes que defender a más de 100.000 personas de la Costa Occidental que siguen esperando", ha dicho.

La socialista ha recordado que el Gobierno de España ya ha ejecutado y finalizado la carretera de acceso desde la A-49, mientras "siguen pendientes" las actuaciones que corresponden a la Junta y al Ayuntamiento de Lepe. "Mientras unos cumplen, el PP solo sabe poner excusas, sacarse fotografías y repartir promesas que se incumplen año tras año. Hoy han demostrado que ni siquiera están dispuestos a exigir a su propio partido que abra las puertas de este hospital", ha recriminado.

La segunda moción, defendida por la diputada provincial Maite Rodríguez, reclamaba el cumplimiento del Pacto de Toledo, la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC y el rechazo a cualquier recorte que ponga en riesgo el poder adquisitivo de los pensionistas. También el PP ha votado en contra.

"Votar en contra de que las pensiones se actualicen con el IPC es votar en contra de nuestros mayores", ha criticado la socialista, quien ha remarcado que "las pensiones no son un regalo de ningún Gobierno, son un derecho conquistado con décadas de trabajo y cotizaciones". "Que el PP rechace blindarlas es un aviso muy serio para los pensionistas de Huelva".

La socialista ha criticado, además, que "siga sin explicar" qué modelo de pensiones defienden y "qué consecuencias tendría para los actuales pensionistas y para las futuras generaciones".

"Una vez más, el PP en la Diputación ha antepuesto la disciplina de su partido a las necesidades reales de los municipios de la provincia", ha señalado la diputada, toda vez que ha advertido de que no van a dejar de reclamar "lo que corresponde a Huelva". "El PP ha demostrado hoy que no le preocupa ni la sanidad pública ni la tranquilidad de los pensionistas".