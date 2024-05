El PSOE advierte de "intentos de okupación" y "desprendimientos" en viviendas municipales de La Navidad en Huelva

HUELVA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Huelva ha lamentado las "consecuencias" que está teniendo "el abandono por parte del Ayuntamiento" de la rehabilitación de las viviendas municipales. Durante una reunión en la barriada de La Navidad, los socialistas han asegurado que los vecinos les informaron "de un intento de okupación en una de las viviendas que lleva meses con las obras de rehabilitación paradas".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas señalan que "fueron los propios vecinos quienes de forma pacífica tuvieron que convencer a los okupas para que desistieran en su intento de acceder a la casa". Además, han indicado que "hay una vivienda que ha tenido que ser apuntalada por el desprendimiento del techo en las últimas semanas", y que ha supuesto "un grave riesgo para sus inquilinos".

En este sentido, el portavoz del PSOE en el consistorio, Francisco Baluffo, ha insistido en que "no se entiende que en once meses gobernando, el equipo de Gobierno del PP no haya tenido la capacidad de gestión necesaria" para "reanudar las obras del Programa de Rehabilitación de Viviendas".

Asimismo, ha subrayado que tanto en La Navidad como en Pérez Cubillas hay varias viviendas "inhabitables" porque los trabajos se han quedado a medias. "Se generan focos de infección con acumulación de basuras, plagas de ratas y un alto riesgo de incendios", han indicado.

Por ello, Baluffo ha instado a Pilar Miranda "a dejar de poner excusas y dedicarse a gobernar de una vez, que para eso es la alcaldesa de la ciudad". "Ya está bien de engañar a los vecinos con bulos sobre la situación económica del Ayuntamiento. Hay presupuesto para rehabilitar viviendas, lo que no hay es voluntad de hacerlo", ha señalado.

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS

Según ha detallado el PSOE, el parque municipal de viviendas de Huelva está conformado por 618 inmuebles con hasta 70 años de antigüedad. El portavoz socialista ha indicado que "nunca se había actuado en estas casas hasta que el PSOE llegó a este Ayuntamiento en el año 2015 mediante el Programa de Rehabilitación de Viviendas mediante el que se ejecutó dos fases".

Así, en la tercera fase puesta en marcha en la última etapa del Gobierno socialista, presupuestada con un millón de euros y, según ha criticado Baluffo, "paralizada tras la llegada del PP al Ayuntamiento", está previsto intervenir en 26 viviendas con 15 reformas integrales --tres en La Navidad, siete en Pérez Cubillas y cinco en la calle Jesús Hermida, junto a La Merced--. Y otras once reformas de cubiertas en La Navidad. "Cuando se culminen las obras de la tercera fase del Programa de Rehabilitación de Viviendas se habrá intervenido en 54 casas: en 35 con reformas integrales y 19 con reformas de techos", ha concluido el portavoz.