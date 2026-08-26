PSOE-A afea a la Junta "falta de lealtad institucional" con el Ayuntamiento de Nerva (Huelva) en relación al vertedero

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez atiende a los medios de comunicación. A 26 de agosto de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, María Márquez, atiende a los medios - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz María Márquez ha criticado este miércoles la "falta de respeto y de lealtad institucional" que, en su opinión, ha cometido el Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) en relación al vertedero de Nerva (Huelva).

En una atención a medios en el Parlamento, en Sevilla, la también vicesecretaria general del PSOE-A se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que se haya sabido que la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta en Huelva aprobó el pasado 21 de agosto la modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) del centro de tratamiento de residuos industriales de Nerva.

La resolución establece la hoja de ruta para el cierre "ordenado" y el sellado de las instalaciones, de forma que "refuerza las garantías de control ambiental" y fija la transformación del recinto desde un modelo centrado en el depósito hacia un complejo de tratamiento, reciclaje y valorización de materias primas, según han defendido desde el Gobierno andaluz.

María Márquez ha explicado que este pasado martes habló con el alcalde de Nerva, Josema Domínguez, sobre este asunto, y ha querido "denunciar la falta de respeto y de lealtad institucional" que, en su opinión, ha tenido la Junta con "un ayuntamiento que representa a la mayoría del pueblo de Nerva", y la "sensibilidad que tiene no sólo el municipio, sino la comarca entera de la Cuenca Minera" onubense "respecto al vertedero".

En esa línea, la representante socialista se ha preguntado por qué desde la Junta "no se comunica al Ayuntamiento" dicha resolución, y "por qué no se le ofrece un calendario de cierre paulatino del vertedero, que fue lo que dijeron en su día" desde la administración autonómica.

Al respecto, María Márquez ha advertido de que "no hay ni un solo calendario encima de la mesa, ni una sola fecha, ni una reunión para coordinar el cierre del vertedero" y "cuáles son las ayudas que se le van a dar a los trabajadores del vertedero, del territorio, de la zona, de la comarca, del municipio", por lo que aprecia una "desconexión absoluta por parte de la Administración autonómica con el Ayuntamiento de Nerva", según ha criticado.

La representante socialista ha defendido que, cuando el alcalde de Nerva "levanta la bandera con este asunto, lo hace en nombre de la mayoría del pueblo" que gobierna, y ha anunciado que el Grupo Socialista va a llevar este asunto "en las próximas semanas al Parlamento de Andalucía", porque "preocupa y ocupa" a los socialistas, y "sobre todo porque llevamos demasiado tiempo esperando una respuesta por parte del Gobierno andaluz", según ha agregado.

DOÑANA

Por otro lado, a la parlamentaria socialista onubense le han preguntado también por la advertencia que realizaba este pasado martes la organización ecologista WWF acerca de que la Junta de Andalucía "continúa sin cumplir" con la recomendación de la Unesco para restaurar los corredores ecológicos de Doñana, una medida considerada "piedra angular" del Plan Especial de 2014.

Al respecto de este asunto, la portavoz socialista ha comentado que "llueve sobre mojado, especialmente en la política medioambiental de Andalucía", y ha agregado que el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, "cada vez se parece más a Vox", y "no solo ahora que tiene un pacto de gobierno con negacionistas del cambio climático", sino ya antes, cuando se enfrentó con una iniciativa parlamentaria "a todas las teorías ecologistas de este país, dándole la espalda a Doñana", según ha agregado.

"Por tanto, no nos sorprende que no haya planificación, que no haya prevención, que no haya intervención, que no haya cuidado" por parte de la Junta sobre "algo que, sin duda, es un patrimonio natural de un valor incalculable para Huelva, para Andalucía y para nuestro país", según ha zanjado María Márquez en alusión al espacio natural de Doñana.