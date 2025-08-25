PSOE-A afea a Moreno su "cinismo" al defender que PP-A "no insulta" tras llamar Bendodo "pirómana" a Virginia Barcones

HUELVA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha criticado este lunes el "cinismo" y la "hipocresía" que, a su juicio, ha protagonizado este pasado fin de semana el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, al defender en un acto de partido en la Feria de Almería que el PP andaluz es un partido que "no insulta", unos días después de que el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, el andaluz Elías Bendodo, tachara de "pirómana" a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Así se lo ha afeado al presidente 'popular' andaluz la también portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, en una atención a medios en Huelva en la que ha criticado la "hipocresía", la "irresponsabilidad" y el "cinismo muy grande" en los que, según ha censurado, ha incurrido Juanma Moreno "diciendo en la Feria de Almería que el Partido Popular no insulta".

"Más o menos (Moreno) ha venido a decir que el PP llama al sosiego y que está más en la propuesta y en solucionarle los problemas a la gente que en el insulto", ha abundado la representante del PSOE-A antes de instar a los 'populares' a que "no nos tomen por tontos", porque "sólo hay que entrar en las redes sociales del Partido Popular para ver que están todos los días haciendo 'memes' insultando al presidente" del Gobierno, Pedro Sánchez, "o a María Jesús Montero", la secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Ejecutivo, ha añadido.

Además, María Márquez ha subrayado que Bendodo "apareció" la semana pasada en la Feria de Málaga "en guayabera, morenito, a decirnos que la directora de Protección Civil, que ha estado a pie de cañón en todos los incendios que se han producido en nuestro país" este verano, "era una pirómana".

En esa línea, la dirigente socialista ha aseverado que "esto del 'poli bueno' y el 'poli malo' ya no cuela", y "todo el mundo sabe en Andalucía que Juanma Moreno es un 'suavón' y que manda al resto, a los de su equipo, a los matones, a que digan lo que él no dice, porque va con la 'carita' de bueno".

Al hilo, ha puesto de relieve que el PSOE-A "ha registrado durante este curso" político "más de 5.000 iniciativas en el Parlamento; 5.028 para ser exactos", y el PP-A, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara en esta legislatura, sólo ha votado a favor de 33, es decir, del "0,6%" de las mismas, según ha criticado para reclamar a continuación a los 'populares' que "ya está bien de pose, de ser artificiales y de intentar engañarnos a la gente con cara de bueno, cuando realmente ya no cuela" eso.

De igual modo, Márquez ha urgido a Moreno a exigir "de manera inmediata" a Bendodo "una rectificación" tras ese polémico comentario sobre Virginia Barcones, porque "no se puede llamar 'pirómana' a la directora de Protección Civil porque es del Gobierno de España y porque es socialista y te cae mal", ha abundado la vicesecretaria general del PSOE-A, quien ha incidido en aseverar que "no se puede hacer ese ejercicio de irresponsabilidad tan grande cuando estamos hablando de incendios", y en criticar que, "al día siguiente", salga Moreno "diciendo que ellos --los 'populares'-- no insultan y que son los más buenos de la clase".

Tras ello, ha criticado que el presidente de la Junta "se fue a Japón" de viaje oficial "la última semana de julio y ha estado tres semanas de vacaciones" en las que "no ha dado la cara en ningún incendio ni con los vecinos afectados" por esos fuegos, y "cuando lo hemos visto reaparecer" ha sido "en la feria de Málaga", primero, y después en la de Almería, en ambos casos la semana pasada, ha continuado.

SOBRE LA FECHA DE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES ANDALUZAS

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre la fecha de las próximas elecciones andaluzas, que tocan en junio de 2026, María Márquez ha insistido en señalar que en el PSOE-A quieren que la convocatoria de esos comicios pille a los socialistas "trabajando".

Tras ello, ha remarcado que Moreno, como presidente de la Junta, es "quien tiene la capacidad, la potestad, de pulsar el botón para convocar las elecciones", y los socialistas andaluces "no tenemos ningún problema" en la fecha, porque están "en el tajo, en la tarea, en los problemas que le importan a los andaluces, denunciando la mala gestión del Gobierno de la Junta", ha abundado.

"Nosotros al tajo diario, a la pelea, a defender con uñas y dientes los derechos de los andaluces que en estos momentos se están viendo vulnerados, y a ponerle voz" desde la oposición a "todas las denuncias, que son muchas, cada vez más, que nos llegan todos los días a la sede" del PSOE-A, "a los distintos compañeros que estamos ahí al frente intentando ponerle voz a tanta gente", ha añadido María Márquez.

En todo caso, ha agregado que "será Moreno Bonilla el que tenga que explicar por qué esta especulación constante" sobre la fecha de las próximas elecciones, y en esa línea se ha preguntado "por qué todos los días tenemos un capítulo de si se adelantan o no" si está claro que los comicios "son en junio de 2026".