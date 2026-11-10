El PSOE afirma que el PP "usa" a la alcaldesa de Huelva para "recaudar votos" al Congreso y garantizarle un "carguito"

Acto de presentación de la candidatura del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones del 29N. - EUROPA PRESS

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Huelva capital y candidato a la Alcaldía, Enrique Gaviño, ha calificado de "estafa electoral" y "engaño a la ciudadanía" la decisión del PP de situar a la actual regidora de la ciudad, Pilar Miranda, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados para los comicios generales previstos para el 29 de noviembre. Así, los socialistas han afirmado que el PP usa a Miranda para "recaudar votos" y garantizarle un "carguito" ante "su falta de proyecto local".

A su juicio, "esta maniobra" supone que la dirigente popular "va a tener menos tiempo para atender a los vecinos, pensar en los planes de futuro y resolver los problemas" de la capital onubense.

Así lo ha manifestado en el acto de presentación de la candidatura del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados y al Senado para las elecciones del 29N, donde Gaviño ha criticado con dureza la incompatibilidad de dedicación que acarreará la duplicidad de responsabilidades.

Al respecto, considera que la regidora "va a defraudar a ambos cargos" porque "ni va a ser buena alcaldesa ni va a ser buena diputada", remarcando que resulta inadmisible que una persona "acumule responsabilidades y no se dedique al cien por cien a la más alta tarea pública, que es dirigir tu ciudad".

El dirigente local del PSOE ha cuestionado además la solidez de los equipos populares en la provincia. "Yo siempre me pregunto si es que no había nadie en el Partido Popular con capacidad para ir al Congreso. ¿Tan mermados están de cuadros como para no poder poner a otra persona?", se ha cuestionado.

En este sentido, ha afeado a la dirección del PP que intente "aprovechar el tirón que pueda tener entre los votantes de derechas para recaudar votos en las generales", o bien que la propia regidora "esté buscando una salida digna que le dé sueldo y proyección política porque no tiene claro qué pasará en las municipales".

Gaviño ha incidido en que la capital "se quedó en un letargo" tras los proyectos culminados del mandato anterior y ha lamentado que el PP pretenda "maquillar" esta situación con "cuatro losas en algunos barrios". Asimismo, ha subrayado el carácter anómalo de esta designación electoral: "No hay ningún otro alcalde o alcaldesa de capital de provincia en España que vaya en las listas electorales. En ningún lado. Está claro que en Huelva se está dando un ejemplo negativo de cómo afronta el PP las responsabilidades", ha dicho.

"COMPATIBILIZAR AMBOS CARGOS ES IMPOSIBLE"

Por su parte, el cabeza de lista del PSOE por Huelva al Congreso y exalcalde de la capital, Gabriel Cruz, ha considerado "completamente imposible" ejercer con rigor la Alcaldía de una capital y mantener el acta de diputado nacional.

"Por la agenda parlamentaria, si cumples con tus obligaciones, te tienes que ir el lunes a mediodía y regresas el viernes. Es inviable compaginarlo no solo con la representación institucional, sino con la gestión, el contacto directo con la gente y la visita constante a los barrios", ha explicado desde su propia experiencia tras ocho años de mandato local y tres años y medio en la Cámara Baja.

Cruz ha destacado que una alcaldesa de capital "no necesita ser diputada porque la propia dignidad de regidora abre todas las puertas y concede toda la autoridad" y ha señalado que en el Congreso "no hay ningún alcalde de capital de provincia o gran población" salvo excepciones puntuales de municipios pequeños.

El candidato socialista ha cargado asimismo contra la "contradicción e hipocresía" de las filas populares. "Parece mentira con el tiempo que se tiraron en la legislatura diciendo que yo priorizaba Madrid y que no me importaba Huelva siendo yo un concejal de a pie. Llegaron a poner un cartel con mi nombre en la bancada socialista para escenificar la incompatibilidad de cargos, y ahora resulta que la alcaldesa, con toda la capacidad de gestión y acción que tiene en sus manos, sí puede marcharse", ha manifestado.

Cruz ha reprochado además a Miranda que "huya de la agenda local durante los fines de semana" y ha cuestionado su labor reivindicativa. "Dice que va a defender a Huelva en Madrid, donde ya la defendemos nosotros con las pensiones, el salario mínimo o las infraestructuras, pero es incapaz de ir a Sevilla a exigir soluciones al presidente de la Junta por la gravísima situación de la sanidad y la educación en Huelva, o de alzar la voz contra el voto del PP al aumento de las becas".

MÁRQUEZ: "A LA ALCALDESA LE ABURRE HUELVA"

En la misma línea, la vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, la onubense María Márquez, ha aseverado que la inclusión de Miranda en las listas responde al "politiqueo simple" del Partido Popular para "asegurarle" un destino fuera de la política municipal. "Pilar Miranda sabe perfectamente lo que va a ocurrir en mayo, y lo que ha hecho ha sido pedirle a su partido que le busque un carguito", ha asegurado.

Márquez ha zanjado que la actual gestión al frente del Ayuntamiento "evidencia una falta total de iniciativa". "A Pilar le aburre Huelva, es evidente. No hay proyectos novedosos ni nada llamativo en esta ciudad; a la alcaldesa le aburre ser alcaldesa y a los onubenses les aburre esta regidora", concluyendo que la candidatura del PSOE, encabezada por Enrique Gaviño a nivel local y por Gabriel Cruz al Congreso, representa "el aval del respaldo ciudadano frente al desinterés del Partido Popular".