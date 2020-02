El PSOE de Aljaraque (Huelva) pide a la Junta una actuación "urgente" en la A-492 por su "pésimo y peligroso" estado

Publicado 13/02/2020 15:41:59 CET

HUELVA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Aljaraque, Yolanda Rubio, ha elevado al pleno del mes de febrero una moción para que desde el Consistorio se inste a la Junta de Andalucía a acometer las obras de reparación de la carretera A-492, que une los cuatro núcleos urbanos, Aljaraque, Bellavista, Corrales y Dehesa Golf, desde la glorieta de Bellavista, con la A-49.

Este tramo, ha indicado Rubio, se encuentra "en un estado pésimo, lo que la hace muy peligrosa para circular con seguridad". Así, ha asegurado que el anterior Gobierno socialista "inició los trámites para que se licitara la redacción del proyecto, licitación que está a punto de cumplir un año, pues tiene fecha de marzo de 2019, y no se sabe nada de su resultado", ha informado el PSOE en una nota de prensa.

Yolanda Rubio ha pedido conocer qué ha pasado con esa licitación, cuyo plazo de redacción se fijó en nueve meses y ha criticado que "ya han pasado ya casi 12". Se trata de una carretera de alto tránsito, al ser la principal vía de acceso a la capital desde la Costa Occidental de Huelva, y "el deterioro que presenta en determinados puntos --ha comentado la portavoz-- está incrementando el riesgo para la seguridad de quienes transitan con sus vehículos por ella".

En este sentido, Rubio ha señalado que, considera, "no tiene sentido" que el hecho de que exista ese proyecto de mejora "sirva de excusa para no hacer absolutamente nada" para reparar el firme en algunos puntos "que requieren de un mínimo mantenimiento, necesario para no poner en riesgo la vida de las personas", ha apuntado la portavoz del Grupo Municipal Socialista.

Además la socialista ha apuntado que espera contar con el apoyo del equipo de Gobierno y de todos los grupos del Consistorio "porque la A-492 es una vía esencial no solo para aljaraqueñas y aljaraqueños, sino para todos los usuarios".

La A-492 soporta una media de unos 10.000 vehículos diarios, tratándose de una carretera con alto índice de siniestralidad, incluida en la relación de puntos negros de la Dirección General de Tráfico en varios ejercicios. Por ello, "es una cuestión de extrema urgencia actuar sobre esta vía", ha concluido Yolanda Rubio.