PSOE de Almonte exige a Paco Bella que "rompa con el PP" y "se ponga del lado de los ganaderos"

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Almonte. - PSOE

ALMONTE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almonte ha anunciado que llevará al próximo pleno una moción para exigir una respuesta urgente ante la retirada de más de 40 yeguas pertenecientes a ganaderos almonteños de la Marisma Gallega, una actuación que tuvo lugar el pasado 26 de octubre y que ha generado "una enorme preocupación entre los afectados".

Para los socialistas, lo sucedido "exige algo más que declaraciones y buenas palabras". "Nuestros ganaderos necesitan que su Ayuntamiento los defienda, que se implique y que actúe. No necesitan un alcalde que permanezca de perfil mientras sus vecinos sufren las consecuencias de decisiones que ponen en peligro una actividad tradicional que forma parte de la historia y la identidad de Almonte", ha señalado la formación en una nota de prensa.

Así, han reclamado explicaciones sobre el procedimiento seguido para retirar los animales, su ubicación actual, las condiciones en las que se encuentran y las garantías ofrecidas a sus propietarios. Asimismo, la moción exige a las administraciones competentes que adopten las medidas necesarias para posibilitar su regreso a la Marisma Gallega, garantizar el bienestar de los animales y ofrecer seguridad jurídica a los ganaderos.

En dicha moción se hace hincapié en la responsabilidad del alcalde de Ilusiona, Paco Bella, y en su relación política con el Partido Popular. "Ha llegado el momento de que Paco Bella se mueva de una vez y demuestre qué significa realmente esa independencia de la que tanto habla. Tiene que decidir si quiere seguir bajo el amparo del PP o si está dispuesto a defender de verdad los intereses de Almonte, aunque eso suponga enfrentarse a sus socios políticos", ha aseverado, al tiempo que ha añadido que "si el PP está perjudicando a Almonte, el alcalde tiene que dejar claro de qué lado está".

Ante esto, el PSOE municipal ha añadido que "hay que recordar que el alcalde ha mantenido apoyos institucionales al Partido Popular durante esta legislatura y ha cuestionado especialmente su alineamiento político con la alcaldesa de Hinojos en relación con los Fondos de Doñana, pese al compromiso que ésta mantenía de sacar de la Marisma Gallega las yeguas de los ganaderos almonteños. Por ello, hay que preguntarse: ¿Dónde queda entonces la defensa de nuestro pueblo?".

La moción también reclama una implicación inmediata de la Junta de Andalucía y de la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, a la que exige que asuma sus responsabilidades y aplique de manera efectiva el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de Doñana en la Marisma Gallega, estableciendo criterios claros para compatibilizar la conservación del espacio natural con la continuidad de la ganadería tradicional.

Asimismo, el Grupo Socialista ha propuesto que el Ayuntamiento estudie las actuaciones jurídicas procedentes en defensa de los afectados, que se garantice el bienestar de los animales y que "el Pleno se pronuncie sobre la declaración de personas non gratas en Almonte del presidente de la Junta de Andalucía, la consejera competente en Medio Ambiente y la alcaldesa de Hinojos".