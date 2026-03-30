El PSOE de Almonte (Huelva) exige un pleno para abordar "decisiones clave" previas a la aprobación del presupuesto

Ayuntamiento de Almonte. - PSOE DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario ante "el incumplimiento, la paralización y el bloqueo del alcalde a la labor plenaria" para abordar "decisiones clave" para el municipio, previas a la aprobación del presupuesto.

Así, en una nota el PSOE almonteño ha indicado que se pide este pleno extraordinario "dada la falta de convocatoria del pleno ordinario de febrero y la exclusión de mociones en marzo, impidiendo por segunda vez consecutiva el debate de las mismas presentadas por la oposición dentro de los plazos establecidos".

Los socialistas han reclamado en sus mociones debatir la valoración de los puestos de trabajo (VPT) del personal municipal, "a cuyo pago se comprometieron todos los partidos y ahora Ilusiona se niega a pagar"; mejoras en las condiciones laborales del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio, "que se les pague el kilometraje entre los tres núcleos de población como se hacía antes de la llegada de Ilusiona", así como especialización para tratar a jóvenes dependientes; la revisión de tasas de Montes Propios; y ayudas a deportistas.

El PSOE de Almonte ha manifestado que "todas estas iniciativas requieren dotación presupuestaria o influyen directamente en los ingresos y gastos municipales" y han advertido que "la exclusión de estas propuestas del pleno de marzo retrasa decisiones fundamentales y puede condicionar negativamente la planificación económica del Ayuntamiento".

Así, han señalado que, "por imposición de la Alcaldía", las mociones deben presentarse antes del día 25 de cada mes "con el argumento de recabar los informes pertinentes". Siguiendo esta norma, el PSOE registró "dos mociones en plazo" para su debate en el pleno ordinario de febrero. "Sin embargo, dicho pleno no fue convocado, incumpliendo la obligación legal de celebrar una sesión ordinaria mensual" y volvió a registrar nuevas iniciativas antes del 25 de febrero para su inclusión en el pleno de marzo. "No obstante, estas mociones tampoco fueron finalmente debatidas", han lamentado.

Los socialistas acusaron al alcalde, Francisco Bella, en la Comisión Informativa celebrada el pasado 9 de marzo, de "ocultarles el informe del interventor donde no se opone a que puedan debatirse y aprobarse las mociones" y que "el alcalde, aludiendo a falta de informe económico, no las incluye en el orden del día del pleno de marzo. Y cuando quisimos presentarlas por urgencia, levantó la sesión y suspendió el pleno sin dar ningún tipo de explicación", han afirmado.

El PSOE ha insistido en que "Almonte se encuentra en un momento determinante de planificación económica ante la próxima aprobación de los presupuestos generales municipales". "De ahí la necesidad de estas mociones que afectan directamente a la estructura económica, organizativa y financiera del Ayuntamiento; y nuestra petición de pleno extraordinario", añaden.

"Estamos hablando de temas importantes como la inclusión de medidas concretas para la aplicación efectiva de la Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) del personal municipal y el reconocimiento de deudas al mismo; la revisión de la tasa de Montes de Propios, para apoyar al sector agrícola; mejoras en las condiciones laborales y el reconocimiento del personal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SADA); y la creación de un programa de becas o puesta en marcha de ayudas económicas para deportistas de élite en el municipio", han incidido.

El PSOE de Almonte ha defendido que esta solicitud de pleno extraordinario "responde al interés general del municipio y a la necesidad de una planificación económica ordenada, coherente y ajustada a las necesidades reales de la ciudadanía".