El PSOE califica de "tercermundista" que Oncología del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva "no tenga climatización"

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha criticado la "situación insostenible, inhumana y absolutamente tercermundista" que "sufren" pacientes, familiares y profesionales en la planta de Oncología del Hospital Juan Ramón Jiménez, que "lleva meses sin climatización y sin que el Gobierno andaluz haya dado solución".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Gaviño ha alertado de que, con las altas temperaturas de este verano y las recomendaciones sanitarias de no abrir ni ventilar las habitaciones por motivos de salud, "las dependencias alcanzan niveles insoportables de calor". "Esta situación ha obligado a que sean los propios familiares quienes tengan que comprar ventiladores para intentar paliar el sofocante ambiente, recurriendo incluso a paños húmedos y botellas frías para refrescar a pacientes que ya sufren los efectos debilitantes de los tratamientos oncológicos", ha añadido.

"El problema es especialmente grave porque la planta, situada en la última del hospital y con orientación completa al sol, recibe exposición solar desde el amanecer hasta el ocaso. El calor se acumula todo el día y se convierte en un tormento añadido para quienes ya atraviesan una situación delicadísima de salud", ha aseverado.

En este sentido, Gaviño ha subrayado que esta situación "no solo afecta a los pacientes", sino también a "todo el personal sanitario y no sanitario que trabaja en estas condiciones extremas". "Pese a todo, la profesionalidad del equipo es encomiable; están dando lo mejor de sí mismos mientras la Junta de Andalucía les da la espalda", ha afirmado.

El parlamentario andaluz ha criticado la "inacción" del Gobierno andaluz, ya que, a su juicio, el presidente, Juanma Moreno, "mira hacia otro lado mientras enfermos de cáncer y sus familias sufren un infierno de calor en pleno tratamiento". "Esto no es un capricho, es una cuestión de humanidad, dignidad y salud pública. No hay excusas para que, después de meses, siga sin arreglarse el sistema de climatización de una planta tan sensible como oncología", ha enfatizado.

Por último, Gaviño ha exigido una "actuación inmediata" para restablecer la climatización y ha recordado que "la sanidad pública no puede funcionar a base de parches improvisados y la buena voluntad de las familias". "En Andalucía, con Juanma Moreno, los enfermos y sus cuidadores se ven obligados a poner ventiladores en vez de recibir atención en condiciones dignas. Esto es indignante e intolerable", ha finalizado.