PSOE critica que Ayuntamiento de Trigueros (Huelva) "permitiera insultos al presidente del Gobierno en un acto público"

TRIGUEROS (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Trigueros (Huelva), Félix Rodríguez, ha criticado los hechos "inadmisibles" ocurridos durante una de las actuaciones programadas por el Ayuntamiento en la feria de la Virgen del Carmen, donde un grupo musical, 'The Flamen Kings', contratado por el propio Consistorio "insultó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en pleno escenario".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, para el socialista "lo más grave" es que varios concejales del equipo de gobierno, del PP, "estaban presentes durante ese momento y no solo no lo evitaron, sino que guardaron silencio, como si lo sucedido formara parte del espectáculo".

"Es inaceptable que desde un escenario pagado con dinero público se lancen insultos contra ningún representante democrático. Pero lo es aún más que quienes tienen la responsabilidad institucional de velar por el respeto y la convivencia, miren para otro lado", ha aseverado.

En esta línea, el secretario general del PSOE de Trigueros ha considerado que "esta pasividad no es neutral", ya que, en su opinión, es "una forma clara de complicidad política". "Estaban allí, escucharon lo que ocurrió y no hicieron nada. No hubo condena pública, ni intervención, ni una sola palabra de rechazo. Trigueros no merece un gobierno que normalice la falta de respeto y la confrontación en espacios de celebración colectiva", ha enfatizado.

Además, Rodríguez ha subrayado que los hechos ocurrieron "delante de familias y menores, lo que agrava aún más la situación", por lo que se ha preguntado "qué ejemplo estamos dando si los propios responsables políticos permiten este tipo de comportamientos desde un escenario institucional".

Por ello, el PSOE de Trigueros estudia iniciar ya las acciones legales oportunas para que "se depuren responsabilidades y se garantice que una situación así no vuelva a repetirse jamás". "Las fiestas de nuestro pueblo deben ser un espacio de respeto, convivencia y orgullo colectivo, no un altavoz para el insulto, la división y el odio. Quienes callan ante esto, lo avalan", ha apostillado Félix Rodríguez.