El PSOE critica que la Junta "volverá a cerrar centros de salud por la tarde" en Huelva en "otro verano negro"

GIBRALEÓN (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha vaticinado "otro verano negro" para la sanidad pública en la provincia tras la puesta en marcha, por séptimo año consecutivo, del plan de verano "en el que piensa seguir cerrando los centros de salud por las tardes y plantas enteras de hospitales públicos".

Lo ha dicho en la puerta del centro de salud de Gibraleón donde su alcaldesa, Lourdes Martín, ha vuelto a reclamar a la Junta "la reposición del segundo equipo de urgencia y su ambulancia, que eliminaron durante la pandemia", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Estas situaciones que venimos denunciando a lo largo de estos años no se puede consentir", ha incidido Baluffo, toda vez que ha enfatizado que "donde haya una sola persona que tenga algún problema con la sanidad pública, que no la atienda su médico de cabecera, que no pueda acudir a una operación o a un especialista porque las listas de espera son interminables o porque se encuentre con su centro de salud cerrado en verano, ahí van a estar los socialistas apoyando todas las reivindicaciones de los onubenses".

"No podemos permitir que la joya de la corona de los servicios públicos en Andalucía, como es la sanidad, esté constantemente atacada por el Gobierno del PP y del presidente de la Junta", ha aseverado.

El secretario de Organización ha incidido en que "estas decisiones del plan de verano vienen a "repercutir" y "a agrandar unas listas de espera, tanto quirúrgicas como de atención por especialista, que solo en la provincia de Huelva supera las 80.000 personas", una cifra que en la comunidad se aproxima a "los dos millones de andaluces esperando una cita con su especialista o una operación quirúrgica en la sanidad pública de Andalucía".

"Y, ante este escenario, estamos viendo como la única acción que pone en marcha el Gobierno de Juanma Moreno es seguir derivando millones a la sanidad privada. Ya van más de 1.500 millones desde que es presidente. Y ya no solamente eso, sino que, además, sabemos que todo ese desvío de dinero público está siendo investigado por los juzgados de Andalucía, en lo que es claramente una operación corrupta para derivar pacientes de la sanidad pública a la privada", ha subrayado.

Asimismo, Francisco Baluffo se ha referido, también, al hecho de que el presidente andaluz "esté usando una institución señera y muy respetada, como es la propia Cámara de Cuentas en Andalucía", para, a su juicio, "poner en marcha su propia estrategia de partido para intentar ocultar cantidades enormes de contratos menores troceados que han sido denunciados por toda la oposición en el Parlamento y que, gracias al informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre las cuentas de 2021, hemos logrado saber la cantidad de dinero que desvió a la sanidad privada desde el presupuesto público de salud".

"Una situación que se ha visto agravada por la decisión de Juanma Moreno de eliminar a la Cámara de Cuentas de esa fiscalización, ante lo que puede ser un constante salir de ese troceo de contratos menores, y lo ha hecho a través del presidente de la Cámara de Cuentas actual, que ha decidido poner este organismo al servicio del PP. Tenemos que recordar que el presidente de la cámara ha sido consejero del Gobierno del propio Juanma Moreno. Y está, ahora mismo, poniendo en entredicho la reputación de un organismo público tan importante y tan prestigioso", ha proseguido el socialista.

"REIVINDICACIONES EN GIBRALEÓN"

Por su parte, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha criticado la situación que están padeciendo en el municipio en el ámbito sanitario porque "no es la primera vez" que reclaman al Gobierno de la Junta de Andalucía que "repongan el segundo equipo de urgencia y su ambulancia, que eliminaron del centro de salud durante la pandemia".

Lourdes Martín ha indicado, además, que "justo detrás del consultorio hay una estructura realizada desde el Ayuntamiento, donde se invirtió 34.000 euros para su construcción, para dar cobertura a esa ambulancia y, desgraciadamente, se las llevaron y no está en nuestro municipio".

"Por ello, una vez más, nos vemos en la obligación de reivindicar y exigir al Gobierno de la Junta de Andalucía que nos devuelvan el segundo equipo de urgencia y su ambulancia que eliminaron del pueblo", ha enfatizado.

La alcaldesa ha insistido, por último, en que "son muchos los beneficios que tiene para la ciudadanía el poder contar con ese segundo equipo de urgencia".