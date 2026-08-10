PSOE-A critica que Moreno "gobierne con quienes niegan el cambio climático" ante incendios como el de Niebla (Huelva)

1109863.1.260.149.20260810115547 La parlamentaria del PSOE-A, Verónica Pérez, en una atención a los medios en el acto de homenaje a Blas Infante en Sevilla. - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE-A, Verónica Pérez, ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por gobernar junto "a quienes niegan el cambio climático" en un contexto de "incendios cada vez más virulentos".

"Estamos asistiendo a incendios de nueva generación que son más difíciles de controlar, que tienen mayor riesgo y que exigen de la implicación y del compromiso de los profesionales", ha afirmado Pérez este lunes en una atención a los medios antes de participar en el acto de homenaje a Blas Infante en el aniversario de su fusilamiento.

Pérez ha trasladado su apoyo y solidaridad a las personas afectadas por el incendio de Niebla (Huelva), donde 474 continúan desalojadas por las llamas que ya han recorrido 8.000 hectáreas.

Asimismo, ha lanzado un mensaje de agradecimiento "infinito" a los profesionales, más de 600 efectivos conforman el dispositivo, por su trabajo para extinguir las llamas. "Se están jugando la vida por nuestra tierra, por Andalucía", ha destacado la parlamentaria.

En paralelo, Pérez ha pedido a Moreno que "traslade un mensaje de apoyo" a Ceuta tras la manifestación celebrada en la ciudad autónoma este domingo tras la crisis migratoria.

"Esta crisis migratoria, que empezó hace aproximadamente diez días, no ha tenido, no ha merecido ni una sola palabra del presidente de la Junta de Andalucía, del que no hemos escuchado absolutamente nada", ha aseverado.