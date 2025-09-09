PSOE critica la "respuesta caótica" de la Junta ante casos de gripe aviar en Huelva y pide "explicaciones" en Parlamento

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, junto a la secretaría de Pueblos en Oposición, Rosa Tirador. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha criticado este martes la "respuesta caótica" de la Junta ante los distintos casos de gripe aviar detectados en la provincia en las últimas jornadas, por ello, la formación ha registrado una petición de comparecencia urgente de las tres consejeros con competencias en este asunto en el Parlamento de Andalucía para que "den las explicaciones oportunas".

En este sentido, el socialista ha mostrado en rueda de prensa su "preocupación" por "la propia gestión de la crisis sanitaria que puede conllevar aparejado esta gripe aviar" y "ante la que la Junta de Andalucía está dando una respuesta por ser generoso, regular".

Al respecto, ha incidido en que "la respuesta está siendo regular, cuando no caótica" por las declaraciones de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en las que, a juicio de Gaviño, "vino a quitarle hierro portando unos datos que asustan más aún", ya que dijo que era "algo normal en un entorno en el que había aves de tránsito, como Doñana", puesto que "en 2022 había aparecido una, que en 2023 habían aparecido dos aves y no sabíamos nada, que en 2024 no habían aparecido ninguna, y este año se han recogido ya cuatro aves afectadas por la gripe aviar", con lo cual "las matemáticas son sencillas".

Por ello, el socialista ha acusado a la consejera de "ocultar información", puesto que en la provincia "ha habido más casos", ya que se ha tenido que cerrar una granja en el Cerro del Andévalo con 8.500 gallinas sacrificadas; o en Valverde del Camino, otro caso más de otra granja con 8.400 aves". Además, en municipios sevillanos próximos a Doñana "hay casos registrados" o en la misma capital de Sevilla "hay casos y se han cerrado parques como el del Alamillo o el de María Luisa".

"Esto evidentemente no es una situación menor como nos quiere hacer ver la consejera, puesto que su propio compañero, el consejero de Agricultura la ha desautorizado, ya que ha dicho que esta situación tiene el carácter de epidemia. Por tanto, ya hemos cambiado el discurso y la consejera García se calla la boca y el de Agricultura nos dice que es una situación seria, bastante seria", ha aseverado.

Al respecto, el socialista ha subrayado que es "muy habitual" que los consejeros "hayan intentado derivar el discurso ante las situaciones de emergencia alegando una plena coordinación", pero Gaviño ha asegurado que "no es así", a tenor de los datos que manejan, ya que han convocado una reunión con productores avícolas para informales, pero "no ha sido invitado nadie el Gobierno de España".

Por ello, el socialista se ha preguntado "por qué se anda de espaldas, si se le va a dar información veraz o sesgada" y "si les van a anunciar alguna línea de ayudas a los ganaderos para poder solventar todos los problemas que les acarree esta gripe aviar, porque todas las competencias las tiene la Junta de Andalucía".

Por otro lado, también ha pedido a la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, que "se pronuncie", ya que "lo único que vino a decir es que las 25 personas que habían estado en contacto con esas aves que se habían retirado del medio natural de la granja de Cerro del Andévalo estaban siendo seguidas para comprobar su salud".

"Pero la consejera tendrá que decir si hay riesgo de que esta explosión de gripe aviar hubiera empezado antes y se hubieran distribuidos animales y, por lo tanto, riesgo para la población que adquirimos esos productos", ha enfatizado.

Por ello, ha insistido en que "una situación que parecía totalmente controlada lo que hay es la respuesta caótica del Gobierno de Juanma Moreno", ya que "por un lado, tiene una consejera intentando quitarle hierro, por otro un consejero diciendo que es una epidemia y una consejera que ni está ni se le espera".

Por todo ello, Gaviño ha anunciado que su formación ha registrado la petición de comparecencia urgente de los tres consejeros en el Parlamento andaluz, ya que "tienen que dar las explicaciones oportunas", puesto que "estamos asistiendo a un intento de quitarle hierro a las situaciones, de falsear la verdadera gravedad que tiene y de no informar a la ciudadanía", toda vez que ha acusado a la Junta de "intentar esquivar los problemas o echarlos a otras manos que no sean las suyas para que nunca les salpique nada".

"No lo vamos a consentir y los socialistas vamos a pedirles explicaciones y después rendiremos cuenta ante los medios de comunicación y la sociedad para ver qué nos cuentan estos consejeros, que están tratando cada uno a su manera una crisis muy seria que puede afectar no solo a las producciones agrícolas de nuestra provincia sino a la salud de toda la ciudadanía", ha concluido.