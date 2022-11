PSOE critica la "situación" de los centros de salud de los entornos rurales de Huelva

HUELVA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Sanidad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, ha criticado este martes la "situación pésima" de los centros de salud de los entornos rurales de la provincia, como son los casos de "Gibraleón o Almonte", así como "el colapso" de las Urgencias del Hospital Juan Ramón Jiménez por la "falta de profesionales".

Así se ha manifestado la socialista en rueda de prensa junto a la Casa del Mar, donde ha subrayado que "no logra entender" que tanto en el Parlamento andaluz como es la Diputación de Huelva, el Partido Popular Popular "sigue votando en contra, sistemáticamente, a propuestas que vienen de la mano del grupo socialista".

"Iniciativas que vienen a garantizar la atención primaria, el médico de cabecera en 48 horas y fortalecer la asistencia en los consultorios y en los centros de salud de las zonas rurales para intentar recuperar en un plazo no superior a seis meses los equipos de urgencias que han ido eliminando en los últimos tres años", ha subrayado.

Al respecto, la también alcaldesa de Gibraleón se ha referido al caso del centro de salud de su localidad, ya que ha lamentado que "se llevaron el segundo equipo de urgencias del centro de salud y todavía no ha sido sustituido", con lo cual es "una situación muy crítica cuando algún ciudadano va al centro de salud para una emergencia y se encuentra con que no hay nadie para atenderle" y, por tanto, "ha creado una situación realmente grave y angustiosa para muchas familias que se tienen que desplazar rápidamente hacia la capital".

Además, en el centro olontense, según ha explicado la primera edil, "todavía no ha entrado en funcionamiento el servicio de odontología que firmamos conjuntamente con la Junta de Andalucía para obtener la cartera de servicios completa".

Por otro lado, también ha hecho mención a los centros de salud de Almonte, Matalascañas y El Rocío, que se encuentran, a su juicio, "sin recursos técnicos ni económicos, lo que lleva a un pésimo deterioro, sin coordinación, con falta de personal" y "lo último, ha sido la eliminación de las Urgencias 24 horas en el centro de salud de El Rocío".

"Por ello, no entendemos cómo se vota que no a estas propuestas que vienen a mejorar la atención sanitaria de nuestra provincia que es un recurso necesario. Pero luego se invierten 200 millones de euros para la sanidad privada en detrimento de la pública, cuando entendemos que sería necesario hacer un plan de choque porque no solamente se requieren más recursos humanos, sino también de medios materiales", ha aseverado.

En este contexto, la socialista ha incidido en que, según sus últimas estimaciones, "haría falta entre 200 y 300 profesionales en nuestra provincia", por lo que ha exigido a la Junta que "se tome en serio la sanidad pública en nuestra provincia", porque ello "redundará en la salud de los onubenses.

MATERNO INFANTIL Y URGENCIAS

En otro orden de cosas, la secretaria de Sanidad de la Ejecutiva Provincial ha criticado que "se empleen 1,4 millones de euros para realizar un nuevo proyecto para el Hospital Materno Infantil cuando "ya existe el que se realizó en el año 2018".

"Por lo tanto, para nosotros sería más coherente y desde un punto de vista de la eficacia hacer uso de ese proyecto ya hecho y emplear esos 1,4 millones de euros para empezar en la construcción de ese Materno Infantil o para contratar a los profesionales que necesitan en nuestra provincia como anestesistas, fisioterapeutas o de atención primaria", ha remarcado.

Al respecto, una de "las consecuencias de esa falta de profesionales la vemos en la situación de colapso de las Urgencias del hospital Juan Ramón Jiménez", ya que "las pésimas condiciones laborales hacen que lo que están se vean obligados a doblar guardias y no reciben respuestas ni medidas para subsanar esta situación".

"Por lo tanto entendemos que es necesario incrementar estas partidas para poder dar cobertura a las necesidades reales que tenemos en los centros de salud de Huelva", ha concluido.