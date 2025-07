El PSOE critica el "verano negro" de la sanidad pública en Huelva con "centros cerrados y urgencias colapsadas"

HUELVA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Pepa González Bayo, ha criticado este lunes "el verano negro" de la sanidad pública en la provincia de Huelva, "con centros cerrados, urgencias colapsadas y un sistema al borde del colapso como producto "la consecuencia directa de años de abandono, recortes y desprecio por parte del Gobierno andaluz".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Bayo ha lamentado que esta situación "no es fruto de una ola de calor, ni de una mala planificación puntual", sino la consecuencia directa de "años de abandono por parte del Gobierno de Juanma Moreno hacia la sanidad pública y sus profesionales".

En plena temporada estival, con "una población que se duplica o triplica" en numerosos municipios costeros y del interior, Bayo ha lamentado que el presidente andaluz haya decidido "cerrar centros de salud por las tardes, como en la capital que cierra seis de los siete que hay, recortar personal y dejar colapsadas las urgencias, generando un estado de saturación y abandono que afecta a miles de onubenses".

"Hay personas que esperan hasta 15 días para ver a su médico de familia, urgencias hospitalarias y de atención primaria desbordadas, y quirófanos funcionando a medio gas mientras las listas de espera crecen sin control", ha lamentado la diputada.

A esta situación crítica se suman "problemas graves de infraestructura", como en el caso del centro de salud de Cartaya, "donde el sistema de climatización lleva semanas averiado". "Pacientes y profesionales están soportando temperaturas extremas en condiciones indignas, y aquí nadie da la cara", ha aseverado Bayo, al tiempo que se ha preguntado "dónde están Juanma Moreno o el delegado de la Junta en Huelva".

"No se puede hablar de excelencia sanitaria cuando en Huelva hay miles de personas sufriendo por no poder acceder a una atención médica digna", ha enfatizado, toda vez que ha insistido en que esta situación "no es fruto de la ineficacia", sino de "una estrategia deliberada para desmantelar lo público y empujar a la gente hacia la sanidad privada".

"La salud no puede depender del mes del año, del código postal o del dinero en el bolsillo. Defender la sanidad pública no es una opción, es una obligación moral, política y humana", ha subrayado.

Asimismo, Bayo ha anunciado que el PSOE seguirá advirtiendo "esta situación, exigiendo responsabilidades y reclamando soluciones urgentes", con medidas concretas como "la reapertura inmediata de los centros de salud cerrados por las tardes, y que no sea la antesala de un cierre permanente como ocurrió en 2004 con el centro de salud de Minas de Riotinto".

Además, pedirán el "refuerzo de personal en atención primaria y urgencias; un plan de choque contra las listas de espera en la provincia y soluciones urgentes de infraestructuras, como la climatización en Cartaya".

"Este verano no puede seguir siendo un infierno sanitario para miles de familias onubenses. Huelva merece una sanidad pública fuerte, cercana, humana y digna. Y eso es lo que vamos a seguir defendiendo, cueste lo que cueste", ha enfatizado.

Además, la diputada ha apuntado que "hay personas mayores que no entienden por qué ya no los atienden, madres angustiadas por no tener pediatra, y familias que solo piden ser escuchadas".

Finalmente, ha advertido de que Juanma Moreno "pone excusas para seguir desangrando la sanidad pública y desviando fondos a la privada, y ya habla sin tapujos de que la sanidad pública puede ser inviable". "Pues bien, si él no la defiende, nosotros sí lo haremos", ha concluido.