El PSOE destaca la "apuesta" del Gobierno por la educación al proponer "la mayor reducción de ratios"

El diputado nacional por el PSOE de Huelva Gabriel Cruz. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PSOE de Huelva Gabriel Cruz ha destacado este martes la "verdadera apuesta" del Gobierno de España con la educación, ya que en la proyecto de reforma de la Ley Orgánica 2/2026 (LOE) propone la "mayor reducción de ratios de las últimas décadas" junto a la "mejora de las condiciones del profesorado".

En rueda de prensa, el socialista ha señalado que la educación es "clave" en el estado del bienestar porque "se trata no solo de formar a niños y jóvenes para que puedan desarrollar un oficio, una profesión, para que avance el país", sino también se forman en valores, se forman en el respeto, en la justicia, en la igualdad, en la tolerancia, en los valores y en el espíritu democrático".

Por ello, ha explicado que esta reforma se aborda "de manera estructural" diferentes aspectos como "las condiciones del profesorado" y "la ratio de alumnos por clase, con especial incidencia en las primeras etapas educativas".

Así, Cruz ha reafirmado que el objetivo es "mejorar las condiciones de trabajo para los profesores" y, para ello, "el proyecto aborda la mayor reducción de las ratios que se han acometido en las últimas décadas". "Este cambio estructural plantea la reducción progresiva de las ratios a 20 alumnos en Infantil, 22 en Primaria, 25 en ESO y 30 alumnos en Bachillerato".

Además, el socialista ha abundado que en el primer ciclo de Infantil, *"serían cuatro niño por educador en la etapa de cero a un año; en la franja de entre uno y dos años serían seis niños por educador; y entre dos y tres años, ocho niños por educador".

"Aulas con menos alumnos, que te permiten detectar las dificultades de aprendizaje, conocer las características de cada alumno y si hay algunos con necesidades especiales, prestarle más atención, mejorar la convivencia, aumentar el rendimiento académico o detectar cuáles son las verdaderas capacidades para orientar a los alumnos en el currículum educativo", ha subrayado.

Asimismo, Cruz ha insistido en que la reforma también "mejora las condiciones" del profesorado con "menor carga burocrática, mejor seguimiento individual, menos estrés, mejor clima en las aulas y, algo muy importante, mayor capacidad para atender a las familias con un conocimiento mucho más exhaustivo y mucho más preciso".

"Es una propuesta absolutamente innovadora y, sobre todo, ambiciosa de cara a asentar las bases de la educación. En la que Andalucía debe ser la más interesada en la que salga adelante", ha remarcado.

Al respecto, el socialista ha explicado que mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "ha aprovechado en Andalucía la baja de natalidad para cerrar unidades educativas" y, por lo tanto, "disminuir la calidad de la enseñanza, tanto desde el punto de vista de los alumnos como desde el punto de vista de los profesores", el Gobierno de España "apuesta por lo contrario".

Por ello, ha insistido que es "la oportunidad acomodar la población joven a toda la capacidad del sistema educativo de las diferentes comunidades autónomas", toda vez que ha señalado que "no es una medida que se imponga de la noche a la mañana", sino que "se establece un plazo progresivo de implementación entre 2027 y 2030".

Así, el socialista ha exigido que Moreno "esté a la altura de esta nueva propuesta" y que "no se dedique, como en otras tantas políticas sociales como, por ejemplo, con el bono joven de alquiler, a torpedear las políticas de progreso, de mejora y avance".

"El Gobierno de progreso demuestra una vez más su compromiso con lo público, con la educación y con los valores y exigimos que la Junta de Andalucía y su presidente estén a la altura de lo que está demostrando el Ejecutivo", ha finalizado.