PSOE destaca el compromiso del Gobierno con La Palma (Huelva) con 2,6 millones de euros para los efectos de temporales

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto, junto a la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico (centro). - PSOE DE HUELVA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto, ha destacado el compromiso del Gobierno de España con el municipio con más de 2,6 millones de euros para paliar los efectos de los temporales.

Así lo ha puesto de manifiesto tras la entrega por parte de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, al Consistorio del cheque simbólico correspondiente a la ayuda de 1,78 millones de euros concedida por el Ejecutivo para la recuperación del viario, las infraestructuras municipales y los caminos rurales dañados por las borrascas.

Del mismo modo, ha destacado el respaldo que el Gobierno central está ofreciendo al sector agrario, recordando que 81 agricultores de La Palma del Condado han recibido un total de 851.714 euros en ayudas directas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para hacer frente a los daños ocasionados y favorecer la recuperación de la actividad.

"Unas actuaciones que forman parte del paquete extraordinario de más de 90 millones de euros impulsado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática para los municipios de la provincia de Huelva afectados por las borrascas", ha subrayado Rogelio Pinto.

Para el portavoz socialista, esta inversión es "una muestra clara de que el Gobierno de España responde cuando los municipios lo necesitan, aportando recursos extraordinarios para reparar los daños y garantizar que nuestros vecinos puedan recuperar cuanto antes la normalidad".

"La Palma del Condado es eminentemente agrícola y estas ayudas representan un balón de oxígeno para muchas familias que han sufrido importantes pérdidas. Son recursos que contribuyen a mantener el empleo, la producción y la actividad económica", ha señalado.

Rogelio Pinto ha afirmado que "la política útil es aquella que se traduce en inversiones, en apoyo a los sectores productivos y en mejores servicios para la ciudadanía. Y eso es lo que hace el PSOE en el Gobierno de España".