El PSOE dice que el 70% de menores de 14 "no tienen asigando pediatra" en Huelva y lamenta el "abandono" sanitario

HUELVA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha lamentado este lunes que la provincia "es la peor tratada de Andalucía por parte del Gobierno de Juanma Moreno" a nivel sanitario, señalando que "el 70% de los menores de 14 años "no tienen asignado pediatra" y ha criticado el "abandono total encima con quienes más duelen, con los menores".

Así lo ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha subrayado que es "absolutamente prioritario denunciar y reclamar un mayor esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía", toda vez que ha aseverado que "el gobierno del PP de Moreno tiene una hoja de ruta escrita que consiste en la reducción del servicio público sanitario para con ello facilitar el traslado de todo lo que concierne a la sanidad al mundo del negocio".

"Está claro que dejamos lo público para ir al mundo del negocio. Trasladamos la tarjeta verde y blanca a una tarjeta de crédito para atender la sanidad y eso, especialmente en la provincia de Huelva, se está volviendo una bandera que tenemos que reivindicar constantemente porque los datos siguen demostrando que Huelva es la peor tratada de todas las provincias andaluzas por parte del gobierno de Moreno", ha lamentado.

En este sentido, Gaviño ha apuntado que considera "especialmente doloroso" que esto "se haga con la complicidad del Partido Popular de Huelva" que "sigue con el discurso oficial que le mandan desde Sevilla y abandona los intereses y las necesidades de los ciudadanos de los pueblos de Huelva", añadiendo que "además esta estrategia de privatizar lo hacen con total descaro y sin que les duela".

A este respecto, ha señalado que los datos "obtenidos hace pocas horas" sobre el servicio de Pediatría indicaban que "nos encontramos con que en Andalucía tenemos a más de 500.000 niños que no tienen asignado un pediatra", así como que en Huelva "registramos el peor de los datos, porque en esta provincia contamos hoy con el 70% de niños de menos de 14 años que no tienen asignado una pediatra", algo que ha tachado de "injusto".

"El abandono es total y encima con quienes más nos duelen, con nuestros menores. Lo han hecho igual con otras materias en las que ya venimos denunciando cómo han maltratado a los enfermos de Oncología porque no les podían poner tratamiento por falta de sillas o porque no les podían hacer las pruebas que necesitaban por la falta de densitómetro. Han maltratado a esta provincia porque no hay ni un solo paso en positivo para la sanidad pública", ha criticado el socialista.

En este punto, ha enumerado que "no se sabe nada de los chares" ni de "ese quinto proyecto que va a hacer el Partido Popular del Materno Infantil", indicando que "lo único que se sabe es que en esta provincia las listas de espera siguen aumentando de una forma bestial", con "listas de espera en todas las especialidades" como "en las quirúrgicas" que "han visto cómo de junio del año pasado a finales del año pasado, en sólo seis meses, se han incrementado en porcentajes altísimos".

"En esta provincia además padecemos el abandono de nuestros centros sanitarios de la Atención Primaria y nos encontramos con que los profesionales están atendiendo un 30% más de pacientes, algo que se debe evidentemente a la falta de profesionales y es que otra de las estrategias que está usando el PP para debilitar la sanidad pública es atacar a los profesionales y a los empleados de la sanidad pública. No les ofrecen contratos de estabilización", ha reseñado.

En este sentido, Gaviño se ha referido los neurólogos "que se fueron", lo que "puso en peligro la unidad de Ictus de la provincia, porque a esos seis neurólogos se les seguía manteniendo desde hacía cuatro años contratos de tres en tres meses", lo que supone "unas condiciones de vida que no le permiten a nadie enfocar su vida y por tanto huyen o a otras provincias o a otras comunidades autónomas o a la sanidad privada, que es el caso y el negocio que promueve Moreno".

Por ello, ha aseverado que el PSOE "va a estar con los ciudadanos y con los profesionales, reivindicando nuestros derechos como usuarios de lo público", así como "los derechos de los profesionales a la dignidad laboral".

CANDIDATOS DEL PP

De otro lado, el parlamentario socialista ha preguntado a los candidatos del PP a las alcaldías de la provincia de Huelva "si van a defender el mensaje que les dé su partido o van a defender a los intereses de los ciudadanos".

"Porque si les obligan a defender el mensaje de su partido por encima de los intereses de Huelva y de sus ciudadanos, deberían replantearse que ese no es el partido en el que deberían de presentarse, porque ese es un partido que traiciona Huelva y, por tanto, no deben de estar en él", ha destacado antes de añadir que "desde el Partido Socialista vamos a seguir reivindicando cada semana, si es necesario, todo y cada uno de los pasos que el gobierno de Moreno dé atacando a la sanidad pública y nuestra voz va a ser la voz de los ciudadanos", ha concluido.