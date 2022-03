El PSOE dice que la atención sanitaria pública en Huelva "va de mal en peor" por "la inacción" de la Junta

HUELVA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha señalado este miércoles que la atención sanitaria pública onubense "se está desmantelando a pasos agigantados y va, día a día, de mal en peor por la inacción y falta de respuestas de la Junta de Andalucía que está centrando sus inversiones en la sanidad privada".

"Esa es la realidad que tenemos en nuestra provincia y si no se pone freno a esta deriva, puede suponer un golpe fatal para el sistema sanitario público andaluz", ha expuesto la secretaria de Sanidad de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Martín ha asegurado que la atención sanitaria en los centros de la provincia, "sobre todo, en los municipios más pequeños, sigue siendo pésima", porque "sigue sin cubrirse las bajas, hay falta de médicos, falta de recursos sanitarios y reducción de las horas de atención al público". "Solo hay que darse una vuelta por algunos pueblos de la provincia para comprobar la desesperación que viven sus habitantes y el agobio de los profesionales", ha añadido.

"No solo estamos hablando de la atención primaria en los pequeños municipios o la atención en los hospitales públicos, sino también nos tenemos que referir a grandes proyectos como el Materno-Infantil, o el Chare de Lepe que, precisamente, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ya recoge este hospital con el nombre de Care, desapareciendo de su nomenclatura la hache de hospitalario, que sigue cerrado a cal y canto por este Gobierno andaluz", ha indicado.

En este punto, y con respecto al centro hospitalario, la socialista ha lamentado que en el BOJA no aparece "cuándo se van a acometer las obras necesarias para este centro, mientras que el Gobierno de España ya ha anunciado que las de acceso estarán licitadas antes de verano".

"Eso sí el Gobierno andaluz se gasta 2,8 millones de euros en concierto con el Hospital Virgen de la Bella de Lepe cada tres meses, donde el 50 por ciento de la carta de prestaciones no se cumple, en vez de apostar por el Chare de Lepe, porque es público y no entra en su presupuesto", ha agregado.

Martín ha reseñado que "lo mismo ocurre con la gestión que está haciendo la Junta del Materno-Infantil" un proyecto "que el anterior Gobierno socialista dejó absolutamente definido y, ahora, están jugando con este tema, en su afán de echar por tierra todo aquello que huela a público".

Por ello, ha advertido de que desde el Partido Socialista van a "luchar con uñas y dientes" para que "Huelva tenga un Materno-Infantil de primera, nuevo, en el Juan Ramón Jiménez con todas las dotaciones y con todas las posibilidades de crecimiento. No se puede jugar con el espacio de Consultas Externas, como pretenden ahora, en detrimento tanto de este servicio público como del Materno-Infantil".

Por eso, desde el Partido Socialista piden "una vez más al PP que no mienta más a la ciudadanía porque no se están resolviendo estos problemas, sino que están empeorando en todos y cada uno de los campos que atañen a la sanidad pública onubense".

En este sentido, la secretaria de Sanidad del PSOE de Huelva se ha referido también a otras materias, "que se han agravado en el tiempo", como "las listas de espera para pacientes, tanto para ser atendidos en los hospitales como para intervenciones quirúrgicas, o la desatención en salud mental".

"Pedimos, por tanto, que se ponga fin a estos problemas de disminución y eliminación de servicios sanitarios, que ya son insostenibles en el tiempo y que están poniendo en peligro no solo nuestro sistema sanitario público, sino la propia salud de la ciudadanía. No queremos y no podemos consentir que la pandemia haya sido y siga siendo una excusa para que se reduzcan de manera indiscriminada algunos servicios básicos que ya teníamos consolidados y se eche por tierra proyectos pendientes, que son fundamentales para Huelva", ha concluido.