El PSOE exige al alcalde de Almonte (Huelva) que actúe tras "la detención de un concejal por supuesto malos tratos"

Ayuntamiento de Almonte (Huelva). - PSOE DE HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Almonte (Huelva) ha exigido al alcalde, Paco Bella, que destituya "de una vez" al concejal de Economía y Hacienda, "detenido tras una denuncia de su pareja por presuntos malos tratos y puesto posteriormente en libertad con cargos".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el PSOE ha calificado de "inadmisible" el "silencio" del alcalde, toda vez que ha reclamado a la agrupación que "deje de tratar esta situación como un asunto ajeno al Ayuntamiento". "Paco Bella no puede mirar hacia otro lado. El concejal no es un particular, sino que es concejal de Hacienda y sexto teniente de alcalde. Tiene responsabilidades de Gobierno y representa al Ayuntamiento de Almonte".

En este sentido, según adelantó el pasado lunes Huelva24, el concejal del equipo de Gobierno (Ilusiona) fue "detenido por un supuesto caso de malos tratos a su pareja", el cual pasó a disposición judicial en la mañana del mismo lunes.

Al respecto, "tras la celebración de un juicio rápido", según ha ápuntó este diario, "quedó en libertad con cargos", mientras que para la víctima "se decretaron medidas de protección".

Ante ello, los socialistas han criticado que el equipo de Gobierno "pretenda presentar" lo ocurrido como una cuestión "personal y familiar". "Cuando quien está implicado ocupa una responsabilidad pública, hay una dimensión política que el alcalde no puede borrar de un plumazo".

Por ello, se han preguntado que "a qué está esperando Paco Bella" y "qué más tiene que ocurrir para que actúe", al tiempo que han reclamado al alcalde que tome una decisión política "inmediata" y "retire al concejal todas sus responsabilidades".

Los dirigentes socialistas han subrayado que esta exigencia se plantea respetando "plenamente la presunción de inocencia" y dejando que la Justicia haga su trabajo, pero han insistido en que "la responsabilidad política no depende de una sentencia".

"No le estamos pidiendo al alcalde que haga de juez. Le estamos pidiendo que ejerza de alcalde. Que asuma su responsabilidad, dé la cara y actúe ante una situación que afecta directamente a un miembro de su Gobierno", han subrayado.

La Agrupación Socialista ha reclamado a Paco Bella que explique públicamente "si respalda que el concejal continúe al frente de Hacienda y formando parte de su equipo de Gobierno". "El silencio también es una posición política. Y Paco Bella está eligiendo callar".

"REPONSABILIDAD POLÍTICA"

Asimismo, el grupo Almonte 100x100, que integran a algunos de los concejales no adscritos del Ayuntamiento almonteño, ha pedido también al alcalde el cese del concejal,

"La presunción de inocencia ampara al concejal, y serán los tribunales quienes juzguen los hechos. Pero la responsabilidad política no espera a las sentencias, y quien tiene una causa abierta por violencia de género no puede seguir en el gobierno de Almonte", han señalado.

Por ello, han señalado que el alcalde, Francisco Bella, "le dio las delegaciones y puede retirárselas con una firma". "Hasta ahora ha preferido callar, y ese silencio protege a su concejal".