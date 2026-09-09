PSOE exige a Junta y Ayuntamiento de Huelva información sobre el virus del Nilo tras detectarse mosquitos en la capital

El parlamentario andaluz del PSOE de Huelva, Mario Jiménez. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, ha exigido a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Huelva que ofrezcan "toda la información de manera continua y transparente sobre la situación provocada por la detección de mosquitos portadores del virus del Nilo a menos de 1,5 km de la capital".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Mario Jiménez ha recordado que el pasado 5 de septiembre la Junta de Andalucía declaró Huelva capital como área en alerta después de detectar mosquitos portadores del virus del Nilo en el entorno del casco urbano de la ciudad. Ante esta situación, ha reclamado conocer con detalle la evolución de la presencia del vector y las medidas que se están adoptando para prevenir nuevos contagios.

El parlamentario onubense ha reseñado que en la provincia de Huelva ya se han detectado seis casos de virus del Nilo en humanos en los municipios de Almonte, Hinojos, Niebla, San Bartolomé, Mazagón y Gibraleón. "Por tanto, queremos información, porque se dio un primer comunicado por parte de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Sanidad, pero no se ha dado ninguna información sobre la evolución de la alerta".

Por ello, Mario Jiménez ha reclamado a la Administración autonómica que facilite los datos disponibles sobre el mosquito detectado en la trampa instalada en las proximidades de Huelva capital. En concreto, ha pedido conocer "qué especie de mosquito es el que se ha detectado en la trampa, qué carga vírica tiene y qué evolución está teniendo desde esa fecha la declaración de área afectada a la ciudad de Huelva y de su entorno, y para el conjunto de la provincia".

Asimismo, ha requerido información al Ayuntamiento de Huelva, "que es quien tiene la obligación y la responsabilidad de combatir la zona donde pueda producirse la cría de larva en la eclosión de los mosquitos que puedan terminar contagiando".

Para el parlamentario socialista, la situación "requiere una actuación basada en la máxima transparencia". "Lo mínimo que tiene que hacer la Junta de Andalucía es ser transparente, informar de manera diaria y poner a disposición de la opinión pública, de los medios de comunicación y de las fuerzas políticas toda la información que tenga sobre esta enfermedad y sobre la existencia de estos vectores en nuestra provincia".

Mario Jiménez ha advertido de que la presencia del virus del Nilo "puede acabar provocando contagios en humanos y, eventualmente, producir una enfermedad grave o incluso la muerte, como ya ha ocurrido en dos casos en la comunidad autónoma de Andalucía".

"Desde el Partido Socialista exigimos a la Junta y, especialmente, al Ayuntamiento de la capital, por la gran concentración de personas que viven en ese municipio, que den toda la información de manera puntual, permanente y continua para garantizar la preservación de la salud pública, la salud de los onubenses y el derecho a la información que tenemos la ciudadanía cuando se produce una situación de estas características", ha enfatizado.