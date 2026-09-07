El PSOE exige los recursos "necesarios" en materia educativa ante "los muchos déficits que arrastra Huelva"

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha exigido este lunes, ante el inicio del curso escolar 2026-2007, "los recursos necesarios" para "los muchos déficits" que "sigue arrastrando la provincia en materia educativa" y así "conseguir una educación de calidad".

Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, en rueda de prensa a las puestas de la Delegación de Educación, quien ha preguntado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, sobre "la previsión que manejan del coste que va a suponer el inicio del curso escolar para las familias andaluzas y en este caso para las familias onubenses".

Al respecto, la socialista ha incidido en que "más del 26% de las familias van a experimentar un incremento de los costes relacionados con el colegio", es decir, "comedores, libros, ropa o materiales extraescolares".

"Tenemos cierta preocupación sobre este asunto, porque no sabemos realmente si el presidente de la Junta Andalucía, aparte de estar este verano en sus vacaciones, ha tenido también una previsión para que ese esfuerzo económico mengüe y que la familia tenga un poco más de respiro a la hora de afrontar el curso escolar", ha criticado.

Por otro lado, Montiel ha señalado que otra de las "preocupaciones" de los socialistas en este inicio del curso escolar es el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno para reducir tareas burocráticas en los centros educativos, ya que Montiel ha apuntado a si el mismo "ha contado con el respaldo de los equipos directivos, de los docentes y de los sindicatos".

"Si tanta prisa han tenido para sacar este decreto el 31 de agosto, exigimos esa misma prisa para ejecutar todo lo que viene arrastrando desde dos legislaturas atrás, y a lo que se comprometió a bombo y platillo, como la falta de recursos, infraestructuras y bioclimatización. Todo lo que venga a mejorar el ámbito del profesorado es una mejora de la calidad educativa, pero no sabemos si realmente se ha puesto en marcha y cuenta con el respaldo de la comunidad", ha abundado.

En este punto, la secretaria de Educación ha apuntado a que si el decreto "tiene un desarrollo real o simplemente ha sido para desviar la atención a otro ámbito".

"DÉFICITS DE LA EDUCACIÓN EN HUELVA"

Por otro lado, la socialista ha hecho hincapié en que la educación en la provincia, al igual que en el conjunto de Andalucía", tiene "muchos déficits".

Así, Montiel ha señalado que desconocen si "van a eliminar más aulas este año", ya que desde que Gobierna el PP, en la provincia de Huelva "se han cerrado unas 292 aulas". "Están cerrando aulas y eso lo que está mermando al final es la calidad de la educación en los niños".

Además, ha criticado que las ratios se está llevando "al borde de la masificación", por lo que "los profesores están más agotados, más agobiados y no llegan a los menores", lo que "merma el desarrollo y la calidad de los niños a la hora de un aprendizaje bueno y que al final le sirva para su vida".

Asimismo, la socialista ha acentuado que la provincia cuenta con colegios "muy antiguos" e "infraestructuras que realmente necesitan mejoras", pero la Junta "no está desarrollando ni el 8%". "Son infraestructuras aprobadas y con presupuesto, pero Juanma Moreno lleva dos legislaturas no las está ejecutando, pese a que los colegios tienen realmente necesidades graves y que están sufriéndolas nuestros niños y nuestras niñas".

Así, ha puesto de ejemplo que "estaban prometidas obras en varios colegios de la sierra, que no se están ejecutando, o inversiones en instalaciones deportivas". "Al final, va arrastrando incumplimientos. Por ello, exigimos menos propaganda, porque las familias no van a pagar los libros con la propaganda de Moreno, lo que queremos es que realmente ejecute y que ponga recursos encima de la mesa".

En otro punto, se ha cuestionado si la provincia "cuenta con los especialistas Petit suficientes este curso", ya que hace unos meses "170 de estas personas se manifestaban porque tenían claro ni contrato ni duración ni jornada.

Por todo ello, la secretaria de Educación ha exigido a la Junta que "deje de vender humo y poner soluciones encima de la mesa porque los recursos los tiene", pero "lo que hay que tener es voluntad política".