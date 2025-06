El PSOE de Hinojos (Huelva) lamenta la "falta de transparencia" del Gobierno municipal con "69 reparos en dos años"

HINOJOS (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Hinojos ha lamentado este miércoles la "falta de transparencia en los dos años del Gobierno municipal del PP", con "69 reparos de expedientes de pago de tres secretarios diferentes". "Un balance que deja entrever la falta de rigor y la ausencia de tramitación esencial obligatoria en los expedientes de gasto del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento", han afirmado los socialistas.

En una nota, el PSOE de Hinojos ha detallado que "los reparos son objeciones formales a un acto o un expediente administrativo, donde un secretario habilitado señala las discrepancias de legalidad, insuficiencia de documentación o falta de justificación de los gastos, entre otros motivos".

"En este caso, tras la llegada a la Alcaldía de Joaquina del Valle, han sido tres los secretarios que han pasado por el Consistorio, reparando cada uno de ellos numerosos expedientes de pagos, 69 hasta el pasado mes de mayo, concretamente", han indicado.

Los socialistas han subrayado que "entre los reparos más frecuentes" se encuentran "indemnizaciones a tres de sus concejales de 180 euros cada uno por las reuniones de Junta de Gobierno Local", manifestándose que "no consta ni la asistencia ni la firma de la secretaria, por lo que no se pueden validar ni dichas reuniones ni el pago de la indemnización, u otras causas como haberse celebrado dos reuniones en un mes y no pueden cobrar como cuatro".

Asimismo, han afirmado que "también aparecen contrataciones temporales y facturas sin pasar por los trámites necesarios" y que, "en concreto, algunos de estos expedientes están relacionados con personas que formaron parte de la candidatura del PP en las elecciones de 2023 o sus familiares".

Al respecto, matizan que "esto no lo afirma el PSOE de Hinojos, sino que son los propios secretarios-interventores del Ayuntamiento quienes así lo indican", así como han remarcado que "en algunos de estos reparos de los secretarios se paraliza el gasto ocasionado, pero la alcaldesa lo aprueba con resoluciones de la Alcaldía, desoyendo cualquier informe que le contradiga".

"Por tanto, un balance de estos dos años de gobierno del PP que deja mucho que desear en cuanto a la transparencia de los procedimientos empleados y con total falta de rigor en los trámites obligatorios en los expedientes de pagos; unos gastos, cabe recordar, que salen de los bolsillos de cada uno de los vecinos del pueblo", han señalado los socialistas antes de apostillar que "dudan" de que el "equipo de gobierno realice estas prácticas por desconocimiento, dada la profesión de la alcaldesa, abogada en ejercicio".

"Los defensores de la transparencia durante sus años de oposición no predican con el ejemplo cuando les toca gobernar", han concluido los socialistas hinojeros.