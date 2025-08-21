El PSOE de Huelva acusa al PP de "mentir" con las contrataciones de Giahsa para "tapar la brutal subida de tarifas"

HUELVA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El representante del PSOE de Huelva en Giahsa y alcalde de Bonares, Juan Antonio García, ha criticado este jueves que "una vez más, el Partido Popular vuelve a mentir y a manipular, intentando desviar la atención con supuestas irregularidades en los contratos de Giahsa durante la gestión socialista" y que usa esto "como cortina de humo para tapar la brutal subida de tarifas que ya sufren los vecinos".

A través de una nota de prensa, García ha defendido que "los procesos de contratación se llevaron a cabo con total legalidad y transparencia durante la etapa socialista al frente de la entidad, cumpliendo estrictamente la Ley de Contratos del Sector Público". De hecho, ha destacado que "las auditorías a las que ahora se agarra la actual dirección del PP fueron encargadas por el propio gobierno socialista, como muestra de transparencia y con la voluntad de mejorar los procedimientos de gestión".

Asimismo, ha señalado que "todas las contrataciones públicas están auditadas y aprobadas por unanimidad por los órganos de la entidad, incluidas las mesas de contratación, con el visto bueno del actual gerente, que era y es el responsable del departamento".

Para el dirigente socialista, "las declaraciones del PP responden únicamente a una estrategia de distracción". "No es casualidad que lancen esta cortina de humo justo en la misma semana en la que han publicado en el Boletín Oficial de la Provincia la brutal subida de tarifas del agua que ya se está aplicando y que los vecinos van a notar en sus próximas facturas", ha manifestado.

Juan Antonio García ha subrayado que "el visto bueno del PP a la gestión socialista quedó reflejado en las aprobaciones de las cuentas anuales y en la auditoría realizada en ese periodo", por lo que ha subrayado que "si entonces todo era válido", el PSOE "no entiende qué ha cambiado ahora, salvo que intentan tapar su decisión de meter la mano en el bolsillo de la ciudadanía".

Finalmente, el representante socialista ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad institucional", apuntando que "la gestión de un servicio público esencial no puede convertirse en un campo de batalla política. Usar a Giahsa como arma arrojadiza solo perjudica a los municipios y a los vecinos y vecinas que confían en nosotros. Lo que debería hacer el PP es rectificar la subida tarifaria y dejar de engañar a la ciudadanía", ha concluido.