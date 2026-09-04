El PSOE de Huelva afronta las municipales "con ilusión" y con el objetivo de recuperar ayuntamientos y la Diputación

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, junto a otros miembros de la formación política. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha señalado este viernes que su formación afronta las próximas elecciones locales de mayo con "ilusión" y "seguir construyendo el mejor proyecto socialista", toda vez que con el objetivo de "recuperar municipios perdidos en los pasados comicios, así como la Diputación Provincial"

En rueda de prensa del inicio del curso político, Limón ha asegurado que presentará listas en todos los pueblos de la provincia de Huelva, por lo que comienza este curso "reivindicando, fiscalizando y trabajando ya para ganar el futuro de nuestro pueblo y de nuestra ciudad".

"Vamos a trabajar como venimos haciéndolo para recuperar municipios que perdimos en las elecciones anteriores y a partir de ahí, pues el objetivo está puesto también en la Diputación Provincial", ha abundado.

Por otra parte, preguntada sobre otro militantes del PSOE que ha manifestado su intención de presentarse como precandidato a la candidatura de la capital, según ha adelantado Cope Huelva, además de Enrique Gaviño, Limón ha explicado que el procedimiento interno del PSOE abre un periodo para la celebración de Primarias en el que "cualquier persona que quiera puede presentarse", a partir de ahí, "la militancia decide quién quiere que sea su candidato".

Así, ha insistido en que esta opción "puede ocurrir en la capital o en muchos pueblos", pero, a su juicio, "no es una división, sino es una persona que cree que tiene opciones de ser el alcaldable de su ciudad" y el Partido Socialista "no como en otros partidos, le da la oportunidad a todos sus militantes que quieran concurrir a que se presente y que sea la militancia la que elija".

No obstante, ha adelantado que solo Enrique Gaviño le ha mostrado "interés" para presentarse como precandidato a las primarias, pero es "una decisión que tiene que tomar él", aun así, ha insistido en que hasta el lunes "cualquier militante puede concurrir, aunque luego vendrá la recogida de avales".

"Este partido es un partido de banda ancha que está con los brazos abiertos para acoger a todas las personas que quieran venir a sumar y a construir su proyecto de ciudad, de pueblo y seguir trabajando por las necesidades y demandas de los vecinos y vecinas de la provincia de Huelva".

CEUTA

Por otro lado, cuestionada por la situación actual derivada del la crisis migratoria en Ceuta y sus posibles consecuencias en las elecciones municipales, y tras la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, Limón ha asegurado que "frente al miedo, a los bulos, a la confrontación que está pretendiendo llevar a cabo el Partido Popular y Vox", el PSOE "va a seguir reivindicando unidad, solidaridad, humanidad y lealtad institucional" y el Gobierno "va a estar apoyando a la ciudad autónoma hasta que recupera la normalidad".

"Desde el PSOE de Huelva vamos a estar al lado de los ceutíes, lo que no vamos a entrar en confrontaciones ni en estrategias políticas que lleven a la gente a la confusión, a la confrontación, al odio y al engaño. Estamos con el pueblo de Ceuta y el tiempo pondrá las cosas en su sitio", ha subrayado.

Asimismo, Limón ha señalado que es "es cierto y verdad" que hay "preocupación" por la situación en Ceuta, pero no cree que "vaya a afectar de lleno al Partido Socialista en unas elecciones municipales, donde se vota al alcalde o a la alcaldesa" y "más en una provincia como Huelva, donde más del 50% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes, y la cercanía es un plus a la hora de presentarse a las elecciones municipales".

"Por tanto, no influye para nada la situación de Ceuta de cara a unas elecciones municipales, ya que lo que se valora es la cercanía, la empatía, que el candidato o candidata o el programa electoral pueda ofrecerte a la hora de desarrollar un proyecto de ciudad o un proyecto de pueblo", ha subrayado.

APOYO A MARÍA MÁRQUEZ

Por otro lado, Limón ha mostrado su apoyo a la vicesecretaria general del PSOE-A, portavoz adjunta del grupo socialista en el Parlamento andaluz y parlamentaria por la provincia, María Márquez, tras los últimos "ataques machistas y crueles" que ha recibido y que ha denunciado.

Limón ha indicado que "el odio y el radicalismo político no pueden pasar", así como "la línea roja de la falta del respeto que se está produciendo en esta sociedad, cada vez más cambiante, en plena ola de odio, de confrontación.

"Siempre decimos que podemos pensar diferente o debatir, pero esos insultos, esas vejaciones, ese alimento del odio que se está haciendo por parte de la derecha y ultraderecha en muchas ocasiones, pues está derivando a que al final terminemos en comportamientos de estas características", ha subrayado.

Así, Limón ha señalado que Márquez "brilla por sí sola, por su capacidad, por su amor y por su entrega, su pasión, no solamente al trabajo que desarrolla y que hace en el Parlamento de Andalucía, como vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, sino por su tierra, por Huelva, que sabéis que cada vez que puede está aquí y se entrega a todas las causas, a todas las necesidades y demandas".

Así, la socialista ha indicado que forma parte de "la actitud machista hacia las mujeres por el simplemente hecho de ser mujer y que sufrimos a día de hoy las mujeres cuando ocupamos cargos de responsabilidad".