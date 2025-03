El PSOE de Huelva alerta del "cierre de nuevas aulas públicas" con "el proceso de escolarización aún abierto"

HUELVA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva y portavoz en la Comisión de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la Cámara autonómica, Susana Rivas, ha alertado este viernes sobre "los datos preocupantes" que "de nuevo" están llegado sobre "con el proceso de escolarización en Andalucía aún abierto", porque "según los datos que manejan los sindicatos, ya que la propia administración no los facilita" se habla "del cierre de 700 aulas públicas en toda la comunidad".

En rueda de prensa a las puertas del CEIP Doce de Octubre de la capital, la socialista ha explicado que hasta el 31 de marzo está abierto el proceso de escolarización, pero "ya están llegando de nuevo datos bastante preocupantes por parte de la gestión que está haciendo la Junta en el Sistema Educativo Público Andaluz" porque, "de nuevo llegan noticias de recortes y de maltrato a la educación pública andaluza".

No obstante, ha aclarado que estos datos "los están proporcionando los sindicatos", ya que "la propia administración no los da a conocer, a pesar de que se piden por tierra, mar y aire". "Todos los años pasa lo mismo, por mucho que le demandemos estos datos en sede parlamentaria, estos datos nunca llegan hasta diciembre y son los sindicatos los que nos los facilitan", ha reprochado.

De este modo, Rivas ha lamentado que "los sindicatos hablan ya de la supresión de 700 aulas públicas en los colegios andaluces" y, en la provincia de Huelva "se sabe ya del cierre de una aula en el colegio Zenobia Camprubí de Moguer".

"Es verdad que tampoco tenemos todos los datos, aunque desde diciembre tengamos los de la escolarización del año anterior, tampoco son todos los que deberían ser porque la Junta solo hace público los de Infantil y Primaria. Con lo cual es otra falta de respeto y falta de transparencia hacia la ciudadanía andaluza que no tiene esta información", ha aclarado.

Asimismo, la socialista ha señalado que querían "reflejar colegio a colegio de la provincia de Huelva donde se han cerrado estas aulas al inicio de este curso". "En Almonte se cerraron dos; en Aracena, Aroche, Arroyomolinos de León, Ayamonte, Berrocal, Bollullos y Bonares una en cada municipio; en Cabezas Rubias, dos; en Cala, Calañas y Cañaveral de León, una en cada localidad".

Por otro lado, también ha señalado que "en Cartaya se han cerrado cuatro; en Cortegana, una; en Escacena del Campo, tres; en Fuenteheridos y en Gibraleón, una; en Isla Cristina, cinco; en Jabugo y La Granada de Riotinto, una; en Lepe, cinco; en Minas de Riotinto, una; en Moguer, cuatro; en Palos de la Frontera, dos; en Punta Umbría, tres; en Rociana, dos; en San Bartolomé de la Torre, una; en San Juan del Puerto, dos; en Santa Bárbara de Casas, una; en Trigueros, dos; y en Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor y Villarrasa, una".

Por otro lado, ha lamentado que en Huelva Capital "se han cerrado dos líneas en el CEIP Prácticas; una en el CEIP San Fernando, CEIP 3 de Agosto y CEIP Tartessos; tres en el CEIP Manuel Siurot; dos en el CEIP Reyes Católicos; una en el CEIP Andalucía; dos en el CEIP Virgen del Pilar; y una en el CEIP José Oliva; CEIP los Rosales y CEIP García Lorca".

Al respecto, ha indicado que pensaban que "iban a ser 40 aulas las que se iban a cerrar en Huelva", pero "han sido 81", por lo que "son ya 256 las aulas públicas menos en Huelva desde que Juanma Moreno está en el gobierno de la Junta de Andalucía".

"Además, todas estas líneas han sido única y exclusivamente en colegios públicos de toda la provincia de Huelva. El Gobierno de Juanma Moreno siempre nos dice que lo que está haciendo es una reestructuración fruto de la bajada de natalidad. Pero se da la circunstancia de que solo se da en la pública, porque en la concertada se están manteniendo aulas con cinco u ocho niños y aquí no se produce ningún cierre de ninguna aula en este caso", ha aseverado.

Por otro lado, Rivas ha indicado que en los presupuestos la concertada "vuelve a recibir más dinero que nunca, mil millones de euros más". "En este caso, se basa o intentan concertar plazas en Bachillerato y Formación Profesional porque entendemos que, con la bajada de la natalidad, ellos en esta trama que están urdiendo contra la pública, piensan que donde está ahora mismo el negocio, a falta de alumnos es, precisamente, en Bachillerato y en Formación Profesional", ha enfatizado.

En este sentido, la socialista ha criticado "el nuevo maltrato del gobierno del PP en la Junta hacia el sistema educativo público andaluz con este nuevo cierre de aulas públicas que ya ha comenzado, a pesar de que todavía no se ha cerrado el proceso de escolarización".

En este sentido, ha reprochado que la Junta "alegue una reestructuración porque no tienen fondos suficientes, ya que el Gobierno de España no le manda los 300 millones de euros", pero esto "no es cierto", porque "han recibido 53.800 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez", además, ha lamentado que el PP votara en contra en el Parlamento de Andalucía "de esos 19.000 millones de euros que supone la quita de deuda y que vendría muy bien para todos los problemas que hay en la educación pública".

Por otro lado, ha incidido en que las AMPA y la Comunidad Educativa de Andalucía, a las que se ha sumado el PSOE, "ha pedido la dimisión de la consejera de Desarrollo Educativo por decir que los niños tienen necesidades educativas especiales porque cada vez las familias traen los hijos más tarde y, como son hijos únicos, en realidad lo que pasa es que están consentidos y que después no son capaces de adaptarse en el aula", con lo cual "estas declaraciones son una auténtica barbaridad".