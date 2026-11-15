El PSOE de Huelva asegura que sitúa en defensa de los agricultores entre sus prioridades durante toda la legislatura

El candidato del PSOE de Huelva al Senado, Pablo Valdera. - PSOE DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato del PSOE de Huelva al Senado, Pablo Valdera, ha defendido este domingo el compromiso del Gobierno de España y del Partido Socialista con el sector agrícola de la provincia onubense durante un reparto de material electoral en Bollullos Par del Condado, en el que ha estado acompañado por el alcalde del municipio, Rubén Rodríguez; la candidata suplente al Congreso Ana Iglesias, y otros representantes socialistas.

Según ha concretado la formación en una nota, Valdera ha subrayado que la agricultura representa "uno de los principales ejes económicos y comerciales de Huelva y ha asegurado que el PSOE ha situado la defensa de los agricultores entre sus prioridades durante toda la legislatura".

"Mientras en este país se han rescatado bancos, a nosotros nos gusta rescatar a las personas que sacan adelante nuestra provincia y por eso ayudamos, sin ningún lugar a dudas, a nuestros agricultores", ha afirmado.

En este sentido, el candidato socialista ha destacado las ayudas destinadas al campo onubense, señalando que los agricultores de la provincia han recibido un mínimo de 5.000 euros por beneficiario, una cifra que ha contrapuesto con los 300 euros por hectárea concedidos por el PP en la Junta, "que no nos protege como debería".

"No hacemos como hace la Junta de Andalucía, que simplemente da 300 euros por hectárea. Nosotros hemos repartido como mínimo 5.000 euros por cada agricultor de la provincia", ha enfatizado el candidato del PSOE de Huelva al Senado.

Así, el candidato al Senado ha reiterado el objetivo de proteger, defender y poner en valor la provincia de Huelva, "manteniendo un compromiso firme con quienes sostienen una actividad fundamental para su economía".

"Pondremos a nuestros agricultores y a nuestra agricultura por delante en todas las medidas que tomemos para que sigamos siendo el referente comercial que hemos conseguido ser en toda Europa", ha señalado.

Por su parte, el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, ha subrayado el "impacto de las inversiones y ayudas del Gobierno de España en el municipio, que superan los tres millones de euros y que tienen como principales beneficiarios a los agricultores locales".

Así, Rodríguez ha detallado que "1,5 millones de euros se han distribuido en subvenciones a nuestros agricultores de viñedo, con un mínimo de 5.000 euros por beneficiario". A esto se suma otros 1,5 millones de euros procedentes de una subvención de la Fundación Biodiversidad que va a permitir reutilizar el agua de la depuradora para riego.

En suma, el alcalde ha calificado esta última iniciativa como "un hito para el municipio, ya que el agua de la depuradora se va a poder utilizar para los cultivos de regadío en nuestro pueblo"; y que ha sido posible gracias a la colaboración conjunta entre la Comunidad de Regantes, la Universidad de Huelva (UHU) y el Ayuntamiento de Bollullos Par del Condado.