PSOE Huelva avisa "recortes" en ayudas familiares y "congelación" de emergencia social en Presupuestos de Diputación

La diputada provincial por el PSOE de Huelva y alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas. - PSOE HUELVA

HUELVA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial por el PSOE de Huelva y alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha expresado su indignación ante los "recortes" en las ayudas económicas familiares y la "congelación" de las partidas para emergencia social en los presupuestos de Diputación para 2026, aprobados por el PP.

Cárdenas ha expresado en una nota que el voto en contra del PSOE, respaldado por una enmienda a la totalidad rechazada por el equipo de Gobierno del PP, refleja el malestar de la formación ante unos presupuestos que considera "injustos e incomprensibles". La diputada ha señalado que, a pesar del aumento de 26 millones de euros gracias a las transferencias del Estado, "no se destinan más recursos a las familias más vulnerables".

La socialista ha destacado que, en los presupuestos de 2026, "el dinero destinado a las ayudas económicas familiares disminuye de 381.000 euros a 374.000 euros, mientras que las ayudas de emergencia social permanecen congeladas en 350.000 euros". Según la diputada socialista, esto demuestra que, "frente a las buenas palabras, nos encontramos con la realidad de unos presupuestos que se alejan de la situación que viven los ciudadanos".

Para Cárdenas, "esto es solo un ejemplo claro de la contradicción entre lo que el PP proclama y lo que realmente ejecuta". En este sentido, ha subrayado que "queda patente una vez más la falsedad de sus discursos, ya que la Diputación Provincial no cumple con su supuesta función de escudo social, ni ofrece el apoyo necesario a colectivos fundamentales como Feafes, salud mental, alzheimer, entre otros".

Cárdenas ha afirmado que "sin duda, el equipo de Gobierno del PP en la Diputación vuelve a dar la espalda a los pueblos y sus vecinos", señalando que, a pesar de contar con un incremento "histórico" de recursos provenientes del Gobierno de España, los presupuestos solo "reparten migajasa las familias más vulnerables y a los municipios de la provincia, especialmente los más pequeños".

La socialista ha recriminado que el PP "margine a estas familias y no apueste por la justicia territorial, recordando que "la concertación incondicionada, que supone la transferencia directa de fondos a los municipios, apenas se incrementa en un millón de euros, lo que significa que cada localidad recibirá una media de 12.500 euros, cuando deberían ser en torno a 100.000", ha criticado Cárdenas.

Para Cárdenas, estos presupuestos "lamentablemente no atienden las necesidades reales ni las demandas de los alcaldes y vecinos de los pueblos de la provincia", concluyendo que "quedan muy por debajo de lo que la ciudadanía y las localidades más pequeñas necesitan".