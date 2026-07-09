PSOE de Huelva contrapone "la mayor inversión" en dependencia de Sánchez con "el aumento la lista de espera" de Moreno

La diputada provincial del PSOE de Huelva, Pepa González Bayo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha contrapuesto este jueves el modelo de dependencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que va a realizar "la mayor inversión de la historia, concretamente 970 millones de euros", con el del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "sigue aumentado la lista de espera".

En rueda de prensa, la diputada provincial por el PSOE de Huelva Pepa González Bayo ha defendido que la inversión del Gobierno de 970 millones, que se suma a los 6,200 millones aprobados en junio, suponen "la mayor inversión" para "mejorar la ley de dependencia".

No obstante, ante "este esfuerzo", el gobierno andaluz "tiene a miles de personas esperando la asistencia que da la ley de dependencia". "Aquí es dónde se ve la diferencia y no todos los políticos son iguales", ha enfatizado.

En este sentido, la socialista ha defendido que la ley de dependencia es "fundamental para el estado del bienestar", ya que "viene a proteger a las personas más débiles de la sociedad, aquellas personas que por situaciones sobrevenidas o por su edad llegan a ser dependientes y necesitan ese acompañamiento para seguir viviendo en sus casas y que necesitan de la administración pública".

Por ello, ha alabado que la Administración Pública del Estado " quiera favorecer la vida de estas personas", mientras que el Gobierno de Moreno "lo único que hace es aumentar las listas de espera".

"Y los números hablan por sí solos, porque 308 onubenses han fallecido en lo que llevamos de año, estamos en el mes siete, esperando la resolución de la ley de dependencia. Esto es indigno. Personas que necesitaban esa ley para tener mejor calidad de vida y que igualmente no hubiesen muerto si lo hubiesen tenido", ha aseverado.

Al respecto, González Bayo ha remarcado que "más de 2.500 personas" en la provincia de Huelva están esperando una resolución de la ley de dependencia. "Un número alarmante, ya que la mayoría son personas mayores que necesitan que esa ley los proteja, les dé independencia y mejore su vida y de su entorno familiar".

Además, la socialista ha destacado la creación de empleo con la ley, ya que en los municipios "cuantas más resoluciones se resuelven, más gente hay trabajando" y, por consiguiente", "más fijación de población al territorio".

"Por eso nosotros los socialistas pedimos a Juanma Moreno que haga el mismo esfuerzo titánico que está haciendo el Gobierno de España, al poner a disposición de las comunidades autónomas más de 7.000 millones de euros", ha aseverado.

Asimismo, la socialista ha recordado que, según la ley, el Estado puede llegar hasta el 50% de la financiación de la dependencia, pero con esta inversión "ya supera ese porcentaje".

Por ello, la socialista ha pedido a la Junta que "gestione bien estos recursos, que ponga el otro 50% y que sea una ley que proteja y que sea ágil en los plazos". "Pero vemos como la administración andaluza acumula listas de espera sin resolver, algunas de ellas ya han pasado a un estadio mayor y los familiares se ven impotentes porque no reciben esta ayuda".

Así, ha apelado al presidente de la Junta que "gestione" porque "los recursos están", tras lo que ha preguntado que "si lo que no hay es voluntad política"

Ante ello, la socialista ha recordado unas palabras del expresidente Mariano Rajoy en las que dijo que "no creía en la ley de dependencia". "Un Rajoy que tenía de subordinado a Juanma Moreno y que las políticas de este hacen que los mayores fallezcan y no tengan ese derecho que es fundamental".

"Con esta inversión se viene a reforzar el estado del bienestar, viene a garantizar un derecho fundamental y es necesario que la Junta de Andalucía acompañe al Gobierno de Pedro Sánchez en la mejora de la vida de los mayores", ha finalizado.