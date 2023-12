PSOE de Huelva critica que la Junta está "masacrando" la educación pública y acusa al PP de "no gobernar para todos"

HUELVA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador onubense y secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Amaro Huelva, ha criticado este jueves que la Junta está "masacrando" la educación pública "tanto en la provincia como en Andalucía", toda vez que ha reprochado al PP que "no está gobernando para todos los andaluces".

En rueda de prensa, el socialista ha mostrado la "preocupación" de su partido porque, en su opinión, la Junta está "masacrando" la educación pública en "Andalucía y en la provincia", por lo que le ha preguntado "directamente" al presidente, Juanma Moreno, "qué tiene pensando para aquellos niños y niñas afectados", quienes son "el futuro", es decir "van a ser los que nos gobiernen, los médicos, los ingenieros", pero "lo que están haciendo es que otras personas de fuera de la comunidad tengan que venir a enseñarnos y a darnos lo mejor de sí".

"Quizás lo que quieren hacer con la educación es lo que está haciendo con la sanidad, que los médicos y enfermeros se tengan que ir fuera de Andalucía a dar todo lo que han recibido aquí. Porque al final lo que van a conseguir es que nos quedemos sin nada, sin médicos, sin enfermeros, sin maestros, sin maestras, y que todos los de fuera tengan que venir a enseñarnos lo que no somos capaces de mantener en nuestra comunidad", ha enfatizado.

Por ello, ha lamentado que "no es normal" que la Junta "masacre" la educación pública y "se esté apostando por la privada" o que "en la Formación Profesional privada se haya incrementado en un 50% el presupuesto, mientras que la pública solamente haya subido un 30%".

Al respecto, ha reprochado que en la provincia "se está primando descaradamente por la educación privada, mientras que no pasa nada porque se cierre un colegio público y cientos de líneas", por ello, ha puesto el ejemplo de que el colegio público Tres Carabelas cerró y "nadie preguntó ni hizo nada en la Junta para paliar esa deficiencia que había, para redistribuir a los niños y que estos tuvieran educación pública en vez irse a la privada".

En este sentido, el socialista ha manifestado que "otras de las preocupaciones" de su formación es que el PP en la Junta "no está gobernando para todos". "Estamos preocupados porque no sabemos si el presidente de la Junta de Andalucía es consciente de que cuando uno ostenta algún cargo público, tiene que gobernar para todos y todas, para los que les han votado y para los que no lo han hecho", ha agregado, tras lo que le ha cuestionado "por qué gobierna solamente para los ricos en detrimento de los que menos tiene".

A tenor de esta situación, Amaro Huelva ha preguntado "qué está haciendo Juanma Moreno con el dinero que le está mandando el Gobierno de España, en qué se lo está gastando y por qué distribuye ese dinero para la privada en vez de hacerlo para la pública".

Así, el socialista ha expresado sus "dudas", sobre "lo que se va a hacer con la financiación de la Universidad de Huelva", a lo que ha planteado que "si lo que quieren es destinar ese dinero a universidades privadas, como van a hacer con los edificios públicos del Parque Científico y Tecnológico, que albergarán facultades privadas de enfermería".

"Desde el Partido Socialista vamos a estar muy pendientes de que la educación pública sea la que prime en Andalucía y en Huelva frente a la privada, que responde solo a los negocios de unos pocos", ha advertido.