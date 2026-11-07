El PSOE de Huelva defiende "blindar" las pensiones en la Constitución y garantizar su "revalorización" conforme al IPC

La diputada nacional del PSOE de Huelva y candidata al Congreso, María Luisa Faneca. - PSOE HUELVA

LEPE (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional del PSOE por Huelva María Luisa Faneca ha defendido este sábado en Lepe la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas y ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" al colectivo de pensionistas. Durante un reparto de material informativo junto al también candidato a la Cámara Baja Gabriel Cruz, la dirigente ha aseverado que, tras la formación de un Ejecutivo progresista, las prestaciones "se revalorizarán conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC)".

En este sentido, Faneca ha subrayado el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar una reforma constitucional para "blindar las pensiones y garantizar su actualización por ley según la inflación", según ha informado el PSOE en un comunicado.

"Las pensiones son un derecho, no un privilegio ni un gasto prescindible", ha aseverado la candidata socialista, quien ha defendido la sostenibilidad de un sistema público que garantice percepciones dignas tanto para los actuales beneficiarios como para las generaciones futuras.

En esta línea, ha comparado la evolución de las pensiones durante los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, reseñando que durante la etapa del Gobierno del PP las pensiones aumentaron un 4%, mientras que desde la llegada del PSOE al Ejecutivo el incremento acumulado alcanza el 23,6%.

Además, la socialista se ha referido a la evolución de la hucha de las pensiones, "cuyo fondo ha pasado de 5.000 a 20.000 millones de euros". Para Faneca, "estos datos reflejan que es posible compatibilizar la revalorización de las prestaciones con el fortalecimiento de los mecanismos de sostenibilidad del sistema".

Por ello, ha insistido en que "en el PSOE lo tenemos claro: las pensiones no se tocan ni se privatizan" y ha reclamado al PP que concrete sus propuestas en esta materia y aclare sus planteamientos sobre el futuro del sistema público de pensiones.

Asimismo, ha recordado que el PP de Huelva votó esta semana en contra de una moción socialista en el Pleno de la Diputación que reclamaba el cumplimiento de las recomendaciones del Pacto de Toledo, la revalorización anual de las pensiones conforme al IPC y el rechazo a cualquier recorte que ponga en riesgo el poder adquisitivo de los pensionistas, que superan los 108.300 en la provincia.

"El PP nunca ha apoyado una subida de las pensiones conforme al IPC. Cuando ha tenido la oportunidad, siempre ha estado en contra y ha puesto trabas a los pensionistas", ha concluido.