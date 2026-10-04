PSOE de Huelva lleva al Pleno de la Diputación una moción para exigir recursos, profesionales y garantías al alumnado

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, en atención a los medios. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Educación del PSOE de Huelva, Irene Montiel, ha criticado "el deterioro y la falta de planificación" con los que la Junta de Andalucía ha afrontado el inicio del curso escolar 2026-2027 en la provincia y ha anunciado que el Grupo Socialista llevará al próximo Pleno de la Diputación una moción para "exigir soluciones inmediatas".

Montiel ha acusado al Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de "vender una realidad que no existe" y ha asegurado que "mientras la Junta habla de excelencia y normalidad, las familias de Huelva se encuentran con centros sin los recursos necesarios, falta de profesionales y alumnado con necesidades especiales que no recibe la atención que merece", tal y como ha indicado la formación en una nota.

Según la dirigente socialista, "Moreno está haciendo pagar a las familias su falta de planificación. La educación pública no puede sostenerse a base de parches, de trasladar recursos de un centro a otro y de pedir a los profesionales que hagan más con menos".

Asimismo, ha puesto especialmente el foco en la "falta de PTIS y otros profesionales especializados, así como en las dificultades que afectan al alumnado con TEA y necesidades específicas de apoyo educativo". "No hay inclusión si faltan los profesionales que tienen que garantizarla. No hay igualdad si un niño tiene menos oportunidades simplemente por vivir en un municipio pequeño o por necesitar apoyos específicos", ha afirmado.

También, Montiel ha criticado las incidencias en el transporte escolar y en el sistema Sipri, y ha reclamado que todas las plazas docentes y de personal especializado estén cubiertas desde el inicio efectivo del curso. Al mismo tiempo, ha afeado que "la Junta de Andalucía tiene recursos para hacer propaganda, pero las familias necesitan recursos para que sus hijos estén bien atendidos en las aulas".

Por ello, la moción socialista ha anunciado que reclamará a la Junta que refuerce las plantillas, garantice el transporte escolar con los acompañamientos necesarios, asegure los PTIS y demás personal especializado y corrija las incidencias administrativas que estén afectando a los centros.

"No vamos a aceptar que Moreno convierta la educación pública en una carrera de obstáculos para las familias. La educación es un derecho, no un privilegio dependiendo del municipio donde vivas o de las necesidades que tenga tu hijo", ha finalizado.