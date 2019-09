PSOE de Huelva pedirá en ayuntamientos la retirada de la campaña de la Junta de violencia de género, "no es la idónea"

Publicado 17/09/2019 14:56:15 CET

La secretaria de Igualdad del PSOE de Huelva, Eva Salazar. - PSOE

HUELVA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva va a presentar una moción en todos los municipios "contra la campaña tan polémica" que ha sacado la Junta de Andalucía este verano 'Pero la vida es más fuerte. Denuncia. Vive', la que considera que "nos hace retroceder en derechos y no es la idónea".

Al respecto, la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva provincial, Eva Salazar, acompañada por las parlamentarias andaluzas María Márquez y Manuela Serrano, ha dejado claro que "los gestos son muy importantes y los avances no siempre son en línea recta. En este momento, se está produciendo un hecho flagrante y evidente de que VOX nos quiere retrotraer y pliega a sus socios de gobierno y esta no es la campaña que nos merecemos", motivo por el que "tiene el rechazo más rotundo", ha informado el partido en una nota.

En esta línea, ha incidido en que se trata de un rechazo no solo del PSOE sino de muchos colectivos sociales que consideran que "la campaña no es la idónea, empezando por el nombre que focaliza la responsabilidad en las mujeres víctimas de violencia", lo que ha tildado de error porque "hay que tratar la problemática en su amplio concepto, todo lo que lleva a los mujeres a sufrir maltrato de género y en la base está la desigualdad y el machismo, por tanto, es una responsabilidad de la sociedad y que hay que focalizar también en el maltratador".

Al hilo de ello, Salazar ha puntualizado que concretamente la ley andaluza contra la Violencia de Género, que el año pasado se modificó en el Parlamento, especifica en diferentes artículos "cómo se debe hacer este tipo de campaña, para que no se engañe a las mujeres, ni se lancen mensajes erróneos".

En otro orden de cosas, la dirigente socialista ha criticado que la Consejería de Igualdad haya anunciado un teléfono intrafamiliar sin explicar a qué se refiere y para quién va dirigido, "porque ya tenemos para las mujeres, menores y mayores", ha incidido.

Por todo ello, Salazar ha señalado que en la moción se pide a la Junta de Andalucía la retirada de la campaña 'Pero la vida es más fuerte. Denuncia. Vive', ya que, a su juicio, la misma "no responde a las necesidades del momento social y político actual, invisibiliza las causas de la violencia de género e incumple los principios de la Ley contra la Violencia de Género de Andalucía".

Además, el objetivo es que se garanticen que las futuras campañas y actuaciones que se realicen en Andalucía "cumplan los fines y objetivos de lucha contra la violencia de género, impulso a la igualdad, lucha contra el machismo y que cuenten con el visto bueno y la aprobación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y de personas expertas con reconocido prestigio en la lucha por la igualdad y contra la violencia de género".

También, se insta a la Junta a incorporar en sus campañas y actuaciones, todos y cada uno de los principios expuestos en la Ley andaluza contra la Violencia de Género, contando con el asesoramiento de personas expertas, con las asociaciones de mujeres, y comprometiéndose a no difundir aquellas campañas y actuaciones que no cumplan estos objetivos.

NO CUENTAN CON EL IAM

Del mismo modo, han criticado que no hayan utilizado al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), un ente que cumple 30 años y que ha sido referencia en España, en Andalucía e internacionalmente, y "no han aprovechando ese potencial de esos 30 años de experiencia y no le han dado la visibilidad.

De hecho, ha criticado que "la campaña se realice desde la Consejería propiamente y no desde el IAM", indicando además que "ni siquiera se están haciendo las actividades lógicas y normales que se tendrían que hacer después de 30 años de recorrido, sino todo tapado y callado, no vaya a ser que moleste a los que tienen que votar el próximo presupuesto", ha remarcado Salazar, refiriéndose a VOX.

"Tenemos que seguir alzando la voz e insistiendo porque desgraciadamente la realidad es tozuda y la última muestra de ello la vimos ayer, con tres mujeres asesinadas en Pontevedra, por el hecho de ser mujeres, no perdamos el por qué", ha incidido la socialista.

"Porque aquí, según la ley solo sería la expareja la víctima de violencia pero entendemos que según el convenio de Estambul y, según están avanzado todos estos nuevos conceptos, las tres son víctimas de la violencia de género, que Laura Luelmo fue víctima de la violencia de género; porque a las mujeres nos asesinan, nos matan y nos maltrata en todos los aspectos de la vida solo por el hecho de ser mujer y eso es algo que tenemos que seguir trasladando", ha argumentado Eva Salazar.

Finalmente, ha indicado que "el PSOE estará el próximo viernes apoyando de manera masiva la noche violeta para reclamar todas estas cuestiones después de un verano brutal con asesinatos de mujeres".

"Tenemos que hacer esa alerta feminista y esa alarma social para salir a la calle para seguir poniendo en boca de todas las dificultades que hay, la situación que seguimos viviendo y que no podemos dar marcha atrás", ha concluido la secretaria de Igualdad.