El PSOE de Huelva señala que José Luis Ramos "hace tiempo que no pertenece al partido"

El senador del PSOE Amaro Huelva. - PSOE HUELVA

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El senador del PSOE Amaro Huelva ha señalado que José Luis Ramos, quien fuera alcalde de Jabugo y presidente del Puerto onubense bajo siglas socialistas "hace tiempo que no está en el partido" por lo que es "él el que tiene dar las explicaciones oportunas".

Así se ha manifestado el socialista, a pregunta de los periodistas, tras conocer que José Luis Ramos se incorpora al nuevo Órgano de Participación Ciudadana del PP de Huelva.

En este sentido, Amaro Huelva ha subrayado que Ramos "hace tiempo que no pertenece al PSOE" por lo que es "él el que tiene que dar explicaciones", toda vez que ha señalado que "ni entiende ni deja de entender" sus decisiones.

José Luis Ramos fue alcalde de Jabugo, bajos las siglas del PSOE, entre 2001 y 2015, además de vicepresidente y portavoz de la Diputación Provincial de Huelva. Posteriormente fue presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva entre 2017 y 2019 y diputado socialista por la provincia en el Congreso.

Asimismo, en abril de 2024 su nombre sonaba para ocupar la Presidencia de Mercasa, sin embargo, el puesto fue ocupado por otra persona y Ramos, entonces, acusó a dirigentes de su formación de "vetarlo".