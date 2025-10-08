PSOE e IU reprochan el "escándalo" de los "19.000 pacientes que esperan pruebas de cáncer" en Huelva

HUELVA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha lamentado que "Huelva vive un escándalo sanitario sin precedentes" "con 19.000 familias esperando para una prueba diagnóstica con referencia a unos posibles cánceres". Por su parte, desde IU han señalado que Por Andalucía presentará una iniciativa en el Parlamento andaluz para exigir a la Junta que "solucione el retraso de las pruebas".

Según ha indicado el PSOE en una nota de prensa, Baluffo ha señalado que "estos 19.000 pacientes lo único que han recibido" es que desde la Junta de Andalucía "le remitieron a sus médicos de cabecera que le informaran si esas personas habían ya muerto o cambiado de domicilio para poder quitarlos de esa lista de espera".

"Este es el compromiso que tiene el gobierno de la Junta de Andalucía con las personas que lo están pasando mal ahora mismo en la provincia de Huelva. Esto es un escándalo, porque hay que llamarlo así, escándalo de los cribados del cáncer. Esto es una auténtica barbaridad", ha subrayado.

En este sentido, el dirigente socialista ha acusado al presidente andaluz, Juanma Moreno, "de estar más preocupado de su propia imagen que de las mujeres que lo están pasando mal en estos momentos" porque "no saben y no conocen cuáles son los resultados de esas pruebas diagnósticas que, en algunos casos, ya se han hecho y no tiene ninguna noticia, pero en otros casos ni siquiera conocen ahora mismo la fecha para hacerse esas pruebas diagnósticas".

"Esto es un absoluto despropósito, un absoluto caos y algo que pone muy a las claras la inhumanidad de un presidente de la Junta de Andalucía que ha perdido el norte, más preocupado de su propia imagen que del dolor de estas mujeres y de sus familias y esto no se pueden consentir en democracia", ha incidido.

Por ello, Francisco Baluffo ha traslado desde el Partido Socialista el apoyo a "esas 19.000 familias de Huelva, también a todos los colectivos y asociaciones de pacientes enfermos de cáncer que están luchando tantísimo".

Y ha finalizado aseverando que "mientras señor Juanma Moreno y el PP le sigan destinando dinero público a la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública, vamos a seguir teniendo los mismos problemas y jugando con la vida de los andaluces". "Y eso tenemos que pararlo cuanto antes", ha finalizado.

INICIATIVA EN EL PARLAMENTO ANDALUZ

Asimismo, sobre este asunto también se ha referido el responsable de Política Institucional de Izquierda Unida Huelva, David F. Calderón, quien ha criticado que el Gobierno andaluz "condena a muerte a miles de personas sin diagnosticar en la provincia de Huelva", tras conocerse que la Consejería de Salud "ordenó revisar este verano 19.000 pruebas radiológicas pendientes en la provincia, algunas con retrasos de hasta dos años".

Así, Calderón ha anunciado la presentación de una iniciativa al Parlamento andaluz, a través del grupo de Por Andalucía, para "exigir a la Junta que solucione el retraso de las pruebas diagnósticas en la provincia de Huelva, muchas de las cuales se demoran hasta dos años".

En la iniciativa también se pide a la Consejería de Salud "un plan específico para priorizar el diagnóstico precoz y la atención oncológica en provincias con altas tasas de mortalidad por cáncer, como Huelva", así como "inversión presupuestaria en la provincia de Huelva para garantizar un acceso rápido y equitativo a los servicios oncológicos".

"Huelva ocupa el sexto lugar en Andalucía en incidencia de cáncer, con 557 nuevos casos anuales por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, su tasa de mortalidad, de 234 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, es la tercera más alta de la región, solo por detrás de Córdoba y Cádiz", han subrayado desde la formación.

De este modo, esta "discrepancia entre la incidencia y la mortalidad" se debe, entre otros factores, a "un diagnóstico más tardío y a las dificultades de acceso a servicios oncológicos especializados en la provincia". "Las 19.000 pruebas radiológicas acumuladas, con retrasos de hasta dos años, generan demoras significativas en la detección temprana, lo que contribuye a que Huelva registre una de las tasas de mortalidad por cáncer más elevadas de Andalucía y del conjunto del Estado", han remarcado.

Calderón ha recordado que "el Decreto 96/2004 de la Junta de Andalucía marca un plazo máximo de 30 días para la realización de pruebas diagnósticas, un tiempo que en la provincia de Huelva se incumple sistemáticamente".

El dirigente provincial de IU ha subrayado que, además, "las graves demoras" en la realización de TACs y resonancias magnéticas "impiden el inicio precoz de medidas preventivas y tratamientos farmacológicos de patologías graves, incrementando el riesgo vital y mermando la calidad de vida de los pacientes".

Según los datos de la propia Consejería, actualmente existen centenares de pruebas oncológicas pendientes, lo que está generando "meses de espera en patologías donde el diagnóstico temprano puede ser crucial para la vida".

En este sentido, Calderón ha recordado también el "reciente escándalo" de las mamografías, que "destapó graves retrasos en la comunicación de los resultados de los cribados de cáncer de mama", un hecho que, según el responsable institucional de IU, "demuestra que la Junta de Andalucía incumple los programas de detección precoz, poniendo en riesgo la salud de miles de mujeres".

"La tasa de TACs y RMNs en Huelva, con 26,2 equipos por millón de habitantes, está muy por debajo de la media andaluza (31,7 por millón), siendo Andalucía la sexta comunidad autónoma con peor ratio de equipos de radiodiagnóstico por habitante", ha añadido.

Además, ha criticado que las largas demoras en pruebas como ecocardiogramas, holter y pruebas de esfuerzo aumentan el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares, mientras que las demoras de hasta un año y medio en pruebas neurológicas retrasan tratamientos esenciales para enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson.

"No se trata de estadísticas, sino de personas. Se trata de mujeres que esperan meses para una mamografía que puede salvar su vida, de pacientes cardiovasculares que sufren síntomas sin poder acceder a una prueba, de familias que viven con angustia porque la sanidad pública andaluza no responde", ha recalcado Calderón.

El responsable de política institucional ha insistido en que "la política de privatizaciones encubiertas, la falta de inversión y la precarización del personal sanitario están deteriorando la sanidad pública onubense hasta límites insoportables".

Por ello, ha exigido a la Junta de Andalucía "un plan urgente de refuerzo de la atención diagnóstica en la sanidad pública, con inversión extraordinaria en tecnología, profesionales y recursos, especialmente en provincias como Huelva, que sufre la mayor demora de Andalucía en pruebas como TACs y RMN".

Finalmente, Calderón ha reclamado "el cumplimiento efectivo de los programas de cribado poblacional, con tiempos garantizados y auditados de manera transparente, y una apuesta clara por el fin de las privatizaciones y la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario".