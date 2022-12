El PSOE lamenta que la Junta rechace su iniciativa de comedores gratuitos que "viene avalada por las Ampas" de Huelva

HUELVA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva Susana Rivas ha lamentado este miércoles que el PP en el Parlamento andaluz "haya rechazado" la propuesta del Grupo Socialista para la gratuidad de los comedores escolares, toda vez que ha criticado los "números problemas" que este servicio "está presentado en diferentes municipios".

En rueda de prensa, frente al IES Pablo Neruda de la capital la socialista ha detallado que su formación presentó la semana pasada en el Parlamento andaluz una proposición no de ley para solicitar la gratuidad de los comedores escolares, pero "nos hemos encontrado la sorpresa de que ha sido rechazada", pese a que el Gobierno del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "se le ha llenado la boca diciendo que son los presupuestos más sociales que ha habido a lo largo de la historia en Andalucía".

"Las familias se encuentran en una situación muy difícil con la inflación desencadenada por las consecuencias de la guerra de Ucrania, y sobre la que el Gobierno de Juanma Moreno tampoco ha puesto encima de la mesa, en cuanto a lo que educación se refiere, ninguna medida para paliarla. Por lo que frente a esa inacción desde el Partido Socialista decidimos presentar esta iniciativa y cuál fue nuestra sorpresa cuando el PP votó en contra", ha criticado.

Se trata de una iniciativa, según ha asegurado, que "viene avalada por las Ampas y por dos estudios muy importantes que han realizado Save The Children y Educo", en los que se dice que estos comedores escolares, "si se plantean de forma factible e incluso si se avanza en esa gratuidad, para que todas las etapas de la educación puedan acceder a ellos, suponen una mejora en la educación de nuestros niños" y, además, "se consigue la conciliación entre la vida laboral y familiar".

"El coste del comedor es de cien euros por hijo, por lo que resulta un recorte enorme en la cesta de la compra, de hecho incluso con las bonificaciones, aunque solo se tuviera que pagar un euro, para una familia de clase media trabajadora puede llegar a suponer un litro de leche menos, por ello, considerábamos que era el momento de trabajar por conseguir está gratuidad que tampoco tiene que ser de hoy para mañana, sino que se puede avanzar y trabajar en ella durante esta legislatura hasta conseguir el objetivo de que todos los niños andaluces pudieran acceder a la gratuidad de estos comedores escolares", ha abundado.

Asimismo, Rivas ha advertido de que se están detectado "muchos problemas con los comedores en diferentes centros de la provincia" porque, desde que entró el Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, "la mayoría de ellos están externalizados, son cocinas frías, que están muy lejos de los centros educativos, con lo cual cuando llega la comida, lo hace mal y con mala calidad".

Al respecto, la parlamentaria ha subrayado que esta situación ha hecho que "las familias tampoco quieren llevar a sus hijos" a los comedores escolares, puesto que "del 32% del alumnado bonificado en Huelva el 17% no hacen uso de ellos", ya sea porque "no tienen comedores todavía en su centro, ya que hay un 7% de colegios que no tienen este servicio" o bien porque "la calidad del catering deja mucho que desear".

"Esto demuestra también que las becas que está desarrollando el Gobierno del PP de la Junta de Andalucía no son factibles y no están ayudando a las familias", ha aseverado.

En este sentido, ha explicado que el PSOE ha presentado iniciativas relacionadas con que "en un centro de Moguer, el catering llega solo dos veces por semanas", así como de "otros problemas que presentan centros de Almonte o de Huelva capital, entre otros" y "esperamos que la respuesta por parte del Gobierno de Juanma Moreno sea positiva, aunque no tenemos mucha confianza en que esto sea así".

PERSONAL PAS

Por otro lado, la socialista se ha referido a "la falta" del Personal de Servicio y Administración (PAS)" de los centros educativos, algo que ha considerado "muy grave" porque en Huelva "son necesarios 143 profesionales para cubrir las necesidades que existen actualmente, entre ellos, auxiliares de comedores, administrativos o conserjes".

"El pasado martes 29 de noviembre hubo movilizaciones en toda Andalucía a las puertas de los centros que están teniendo problemas, pero nosotros en una comparecencia se lo planteamos también a la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y la respuesta que recibimos fue la de siempre que están trabajando en ello".

"Ellos prometen, le dicen a los centros educativos y a la comunidad educativa que van a solucionar el problema, pero luego donde dicen digo, dicen Diego y el Gobierno sigue desarrollando está inacción en cuanto al sistema educativo y dándole la espalda a las familias onubenses y andaluzas", ha detallado.

Por ello, ha subrayado que el PSOE seguirá "articulando iniciativas para intentar ayudar a las familias y mejorar el sistema educativo de la provincia de Huelva".