El PSOE lamenta que los pueblos de Huelva reciban "menos dinero" de Diputación "cuando más dinero recibe del Gobierno"

La portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Huelva y alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en la Diputación Provincial de Huelva y alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ha lamentado este miércoles que la institución provincial, gobernada por el Partido Popular, "está dando la espalda a los municipios" en una legislatura "marcada por la falta de planificación, la ausencia de iniciativas municipalistas y el autobombo" y ha criticado que "cuando más dinero recibe del Gobierno de España, cerca de 60 millones, menos reciben los pueblos de la provincia".

Cárdenas ha destacado que el grupo socialista en la Diputación está compuesto "mayoritariamente por alcaldes de la provincia", lo que, a su juicio, "les convierte en la voz directa de los municipios". En este sentido, ha subrayado que, "durante prácticamente tres cuartas partes de la legislatura ya transcurrida, la labor del grupo ha sido visibilizar y reivindicar las demandas que trasladan los pueblos de Huelva", ha indicado en una nota.

"La realidad que estamos viendo y sufriendo es que esta Diputación ha gobernado de espaldas a los municipios en una oportunidad histórica para el desarrollo de la provincia", ha señalado antes de añadir que "la institución provincial ha contado en estos años con más recursos que nunca, gracias a transferencias extraordinarias procedentes del Gobierno de España".

Cárdenas ha subrayado que, "en concreto, la Diputación de Huelva ha recibido cerca de 60 millones de euros adicionales procedentes de distintas liquidaciones y actualizaciones de la participación en los ingresos del Estado". "Son recursos que se han anunciado a bombo y platillo con titulares, pero que no han llegado de forma efectiva a los pueblos ni han servido para atender las necesidades reales de los municipios", ha criticado.

Para la portavoz socialista, estos tres años han supuesto "una gran oportunidad perdida para la provincia", ya que "esos recursos extraordinarios podrían haber servido para impulsar proyectos municipales, mejorar infraestructuras y reforzar servicios básicos" y ha asegurado que, "pese al importante incremento de ingresos, las inversiones directas en los municipios apenas han crecido".

"En estos tres años solo se ha incrementado en torno a siete millones de euros la financiación destinada a los pueblos a través de los planes provinciales, frente a los casi 60 millones de euros adicionales que ha recibido la Diputación", ha dicho.

Además, ha señalado que el denominado Plan Invierte de 23 millones de euros, anunciado el pasado año, "sigue sin llegar a los municipios". "Se aprobó en 2025, se anunció con grandes titulares, pero a día de hoy los ayuntamientos aún no han podido ejecutar esos proyectos. Es decir, el plan existe en el papel, pero los pueblos todavía no han visto ni un solo euro", ha afirmado.

La dirigente socialista ha defendido que "muchas de las iniciativas que finalmente se han puesto en marcha han sido posibles gracias a la presión del Grupo Socialista" y lamenta que "lo poco que está haciendo la Diputación a favor de los pueblos lo está haciendo a remolque de esta oposición socialista, que trabaja de forma firme y responsable para fiscalizar al Gobierno provincial y defender los intereses de los municipios, especialmente de los pequeños y medianos".

En este sentido, también ha destacado que el PSOE ha reclamado "durante más de dos años" que la Diputación "destine recursos para ayudar a los ayuntamientos afectados por las borrascas y temporales que han golpeado la provincia". "Solo tras nuestra insistencia y tras la celebración de un pleno extraordinario se han puesto fondos encima de la mesa para apoyar a los municipios".

EDIFICIO ANTIGUA ESTACIÓN

Por último, Cárdenas ha criticado la "apuesta millonaria" del equipo de gobierno por la antigua estación de Huelva, a la que "se han destinado más de 25 millones de euros mediante distintas modificaciones presupuestarias" y ha manifestado que desde el PSOE se dijo "desde el primer momento" que "esa decisión suponía desviar recursos que deberían haber ido a los pueblos", ha manifestado.

La portavoz socialista ha recordado que el proyecto se encuentra "actualmente paralizado" tras la suspensión cautelar decretada por los tribunales "sobre la modificación del catálogo de protección patrimonial", lo que "mantiene bloqueada la actuación prevista".

"Después de tres años, nos preguntamos qué ha aportado realmente esta gran apuesta del presidente de la Diputación, David Toscano, a la provincia de Huelva. Hoy el proyecto está paralizado y los recursos que podían haber llegado a los pueblos siguen bloqueados", ha apostillado.