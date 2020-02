El PSOE de Manzanilla (Huelva) pide explicaciones por las facturas y critica que "les han cortado" el acceso al registro

Publicado 19/02/2020 13:31:42 CET

HUELVA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Manzanilla (Huelva), Cristóbal Carrillo, ha pedido de nuevo explicaciones al alcalde, Javier Serrano (PP), porque haber "facturado en solo cinco meses unos 7.400 euros a una empresa de artesanía familiar, que es de la pareja del concejal de Festejos y Agricultura, Manuel Rodríguez (PP)", y ha asegurado que, tras sus críticas por esta situación, "no tiene acceso al asiento contable".

En rueda de prensa, Carrillo ha insistido en que no le "da la información clara" y que la única información que tienen respecto al pago de esas facturas son las de las declaraciones del alcalde a los medios de comunicación en las que ha asegurado que la factura ha sido "rechazada" puesto que "no reunía los requisitos legales establecidos", aspecto que puede deberse a "muchas causas".

En este contexto, el portavoz del PSOE de Manzanilla ha indicado que "no nos queda muy claro si las facturas tienen reparo y se han pagado o no" y ha especificado que al grupo socialista "no nos consta ningún reparo y menos ahora que no somos capaces de acceder a las facturas", al tiempo que ha destacado que el secretario "nos remite a que la información nos la pase el alcalde, el cual no nos da la información clara".

El socialista ha apuntado que "no es la primera vez" que les "cierran el acceso al registro", al que pudieron acceder hasta julio, momento en el que "hubo un problema similar al de ahora" ya que, "al pedir explicaciones al Consistorio, "se nos quitó el acceso".

"No vamos a judicializar el tema de las facturas, pero queremos unas explicaciones que lleguen a los ciudadanos", ha enfatizado el portavoz socialista.

Cuestionado por la posibilidad de una posible moción de censura al alcalde, Javier Serrano, Carrillo ha indicado que "no tenemos constancia de nada de esto" pero ha añadido que en el pleno del pasado viernes se vio por parte de los socios de gobierno del PP --Todo por Manzanilla e Independientes por Huelva--, "una ruptura manifiesta, incluso a la hora de votar las mociones por desavenencias en la elaboración del presupuesto".

Finalmente, ha señalado que, en el caso en que se diera esa moción de censura, su grupo "estudiaría" la posibilidad de apoyarla, aunque "no tenemos constancia de que esté ocurriendo", ha concluido.