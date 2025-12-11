El PSOE de La Palma (Huelva) reclama "ayudas reales" para los viticultores tras "una campaña arrasada por el mildiu"

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) y secretario general del PSOE local, Rogelio Pinto. - PSOE DE HUELVA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) y secretario general del PSOE local, Rogelio Pinto, ha reclamado al PP en la Junta "ayudas reales para los viticultores del municipio y de la comarca del Condado, con objeto de poder paliar las enormes pérdidas sufridas a causa del mildiu, una enfermedad que ha devastado la campaña de este año".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Rogelio Pinto ha mostrado el "apoyo rotundo" del PSOE de La Palma del Condado a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a los presupuestos de la Junta, que plantea habilitar una partida económica específica para compensar los daños en el sector. "La Palma es uno de los corazones vitivinícolas del Condado y nuestros agricultores han sufrido pérdidas históricas. No es de recibo que la Junta les dé la espalda", ha afirmado.

Así, el portavoz socialista ha calificado de "totalmente insuficiente y una burla la propuesta del presidente, Juanma Moreno, de conceder 300 euros por viticultor", ya que con esa cantidad "no se cubre ni una mínima parte de los costes ni de las pérdidas". "Esto no es ayudar, es lavarse las manos", ha criticado Pinto.

Rogelio Pinto ha subrayado, además, que el mildiu está reconocido en el sur como una enfermedad excepcional, cubierta por los seguros agrarios que, precisamente, ha reforzado el Gobierno de España, "pasando de una financiación estatal de 200 millones de euros con el PP a 325 millones de euros con el Gobierno de Pedro Sánchez". "Si el Gobierno central cumple y refuerza la protección, lo mínimo es que la Junta haga lo mismo", ha añadido.

Tras un encuentro con el sector, Pinto ha advertido del riesgo de un efecto en cadena si no se actúa con contundencia, ya que "muchas explotaciones no pueden costear los tratamientos del mildiu ni recuperar la pérdida de cosecha". "El abandono de viñas es un foco de contagio para la campaña siguiente. Cada año se reducen las hectáreas de viñedo y este 2025 puede ser un punto de inflexión negativo", ha señalado.

Asimismo, ha insistido en que "si una viña se abandona, se abandona todo el sistema: la bodega, el vino, el empleo y un patrimonio natural y cultural que define al Condado". Por ello, Pinto ha alertado de que el precio de la uva está "muy por debajo de los costes de producción, lo que ahoga aún más a los agricultores".

Según el dirigente socialista, el sector ha defendido que una unificación de las cooperativas del Condado bajo una única gestión podría reducir costes fijos, aumentar la capacidad financiera y permitir pagar precios justos por la uva. "Una sola bodega, una sola estructura y menos gastos fijos puede ser una vía real de futuro", ha remarcado.

El portavoz socialista ha destacado también otro "problema estructural", como es "la falta de mecanización por falta de formación y de recursos económicos". "La imposibilidad de pagar mano de obra en vendimia. Un relevo generacional que se frena porque la viña tradicional exige un sacrificio enorme sin rentabilidad garantizada".

"Mecanizar es clave para abaratar costes y hacer viable el viñedo para los jóvenes. Sin mecanización y sin ayudas, el Condado perderá viñas y perderá futuro", ha afirmado.

Pinto ha insistido en que "el viñedo no es solo una cosecha, es un valor añadido para nuestro entorno natural" y "un elemento esencial en la economía local, la cultura y la identidad del Condado". "El viñedo fija población, protege el paisaje, cuida el campo y genera empleo. Si cae la uva, cae todo lo demás", ha manifestado.

Por ello, el PSOE de La Palma del Condado ha exigido "ayudas urgentes y suficientes, no limosnas de 300 euros"; un plan de recuperación del viñedo del Condado; apoyo a la mecanización y formación específica; medidas contra el abandono de viñedos; y un precio justo para la uva y apoyo a la sostenibilidad del sistema de cooperativas.