PSOE-A pide cesar a directivo del SAS por plantear que los onubenses "van a darse una vuelta" a los centros sanitarios

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha exigido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el cese del gerente de los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Antonio Ortega.

Los socialistas han recriminado en una nota a Ortega que haya sostenido en sus redes sociales que el colapso en los hospitales obedece a la "falta de educación" de los andaluces, así como que de igual forma ha planteado que mientras los centros de salud están cerrados por la tarde "por la calor", a partir de las 21:00 horas, "cuando la gente sale a dar un paseo por la fresquita, aprovecha para darse una vuelta por el médico".

María Márquez ha considerado que estos comentarios de este directivo provincial sanitario reflejan una "insensibilidad" y "falta de humanidad vergonzosa", que ha catalogado de incompatibles con su alta responsabilidad en el SAS.

Por estos motivos, la vicesecretaria general del PSOE-A ha pedido al Gobierno de Moreno Bonilla que reaccione ante esta "falta de respeto" a los andaluces y andaluzas. Márquez ha recordado que no ha sido la primera vez que Ortega manifiesta un comportamiento "indigno" para una persona de su responsabilidad, aludiendo a una polémica de hace dos años en las que se mofaba de las listas de espera.

Entonces, en otro post en redes sociales, el actual gerente sanitario escribía que "todo lo bueno trae cola", relacionando las listas de espera sanitarias que se reproducen por toda Andalucía con las colas para realizar compras.

"Ya entonces Moreno Bonilla tuvo que haberlo cesado, por su falta de sensibilidad con los pacientes, su dolor y sufrimiento. Sin embargo, el presidente del PP no lo hizo y ahora nos deja otra perla", ha sostenido la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía.