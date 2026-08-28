PSOE-A pide una comisión de investigación en el Parlamento para "saber qué pasó" con el incendio de Niebla (Huelva)

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz María Márquez, en una visita a Berrocal (Huelva). - PSOE

BERROCAL (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El Grupo Socialista quiere que el Parlamento andaluz constituya una comisión de investigación para "saber qué es lo que pasó" con el incendio forestal que se declaró este mes de agosto en el término onubense de Niebla, y que afectó a varios municipios de las provincias de Huelva y Sevilla antes de darse por extinguido unas dos semanas después de que se iniciara.

Así lo ha indicado este viernes la portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz María Márquez en una atención a medios en Berrocal, una de las localidades de Huelva que se vio afectada por este incendio, del que ha defendido que hay que seguir hablando, porque "lo realmente importante viene cuando se van las cámaras, cuando deja de ser noticia de actualidad, cuando se extingue" el fuego, ha subrayado.

Es entonces "cuando hay que poner absolutamente todos los recursos y volcar todos los esfuerzos en estar en el territorio, escuchar a los vecinos y a la gente que sabe lo que ha pasado y cómo puede resolverse este problema", ha defendido en esa línea la también vicesecretaria general del PSOE-A.

La parlamentaria onubense ha agregado que para los socialistas "es fundamental, una vez que se ha extinguido el incendio", acudir a dicho municipio de Huelva "a remangarnos, a escuchar a la gente" y a comprometerse.

Ha señalado que el Grupo Socialista ha registrado a lo largo de esta semana "numerosas iniciativas en el Parlamento de Andalucía, porque lo primero" que quieren es "saber la verdad", según ha subrayado María Márquez, que ha dedicado palabras de agradecimiento a los vecinos de Berrocal por su "solidaridad" y la manera en la que sienten "el compromiso con el medio ambiente y con su patrimonio forestal".

Además, la diputada socialista ha querido "agradecer el trabajo de tantísima gente que de manera voluntaria ha estado ayudando para combatir" este incendio, y al personal de Cruz Roja y del dispositivo andaluz contra incendios forestales, el Infoca.

Dicho esto, María Márquez ha querido también "denunciar que, cómo es posible que, el día que se declara el incendio, la Junta de Andalucía saca una bolsa con 87 profesionales del Infoca como si no hubiera habido una previsión, una planificación previa de que esto podía pasar", y al respecto ha explicado que "la gente del Infoca" ha estado mandando mensajes a representantes socialistas, "contactando" con ellos, "diciendo que estaban exhaustos" y "trabajando por encima de sus posibilidades, y que no tenían todos los recursos que necesitaban para combatir el incendio".

RECLAMACIÓN DE INFORMACIÓN

En ese punto, ha indicado que el Grupo Socialista quiere que "se celebre una comisión de investigación" en el Parlamento porque quiere "saber qué es lo que pasó", y que desde la Junta se les "faciliten todas las actas del Cecopi", y "todas las instrucciones que se dieron a las autoridades".

"Queremos que se nos facilite toda la información de lo que pasó en el puesto de mando avanzado, porque evidentemente la información es poder, y saber la verdad nos puede alumbrar el camino sobre las soluciones y las respuestas que podemos dar" a situaciones así, ha abundado la representante socialista.

En ese punto, María Márquez ha criticado que el PP-A votase este pasado jueves en la Diputación Permanente del Parlamento en contra de la celebración de un Pleno extraordinario que reclamaba el Grupo Socialista también por este incendio, al tiempo que ha puesto de relieve que desde el PSOE ya están "trabajando" desde las administraciones en las que gobiernan para que, "cuanto antes, se declare" la zona afectada por este incendio "como zona catastrófica, para que, cuanto antes, vengan las ayudas que necesita y que merece este municipio" de Berrocal "al corto y al largo plazo", según ha continuado.

En esa línea, la representante socialista ha señalado que esta es "una situación muy delicada, muy complicada", y ha reclamado que "se cumpla lo que acaba de denunciar Comisiones Obreras, que es que se amplíe el dispositivo" del Infoca "con los 250 efectivos que faltan".

"Y por eso queremos que se abra una comisión en el Parlamento de Andalucía, para que precisamente la gente que sabe, los profesionales, la gente que está en el territorio, nos cuente qué es lo que pasó y cómo podemos solucionar y afrontar el futuro", ha abundado María Márquez.

La representante del PSOE-A ha concluido subrayando que "Berrocal merece y necesita seguir teniendo vida", y "el compromiso de todo el mundo, de todas las administraciones, sea del color político que sea", y ha resaltado que dicho municipio "ha sufrido mucho", y hay que "intentar poner los medios para que esto no vuelva a pasar, y que en este pueblo se siembre lo que se merece, que es una oportunidad de futuro y de esperanza", según ha finalizado.