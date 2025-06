El PSOE pide a Juanma Moreno que "rectifique" por "su ofensa a la identidad histórica de Huelva

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva ha pedido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "rectifique" sus palabras por "su ofensa a la identidad histórica de esta provincia" al "situar el Descubrimiento de América en Sevilla", en referencia a sus declaraciones durante el congreso del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (Ceapi) --celebrado el 2 de junio en Sevilla-- donde dijo que la capital andaluza era "el trozo de suelo más americano que había en España" y que en La Cartuja "se fraguó el encuentro entre dos mundos hace más de 500 años".

Así lo ha puesto de manifiesto la diputada provincial del PSOE Pepa González Bayo, quien, además, ha reprochado al presidente del PP en la Diputación onubense, David Toscano, "que permanezca callado y que no haya salido a defender nuestra identidad como una provincia descubridora", ha indicado la formación en una nota de prensa.

"Nos duele que, por ignorancia o por desdén hacia esta tierra o, incluso, por oportunismo político, el presidente de nuestra comunidad ningunee y pisotee a Huelva en un acto en la capital hispalense. Por eso, le instamos a que rectifique, por honestidad histórica", ha aseverado la socialista.

En este sentido, Pepa González Bayo ha realizado sus declaraciones en el Monumento a Colón, "símbolo del Descubrimiento de América en Huelva", y desde donde han pedido al presidente de la Junta que "no reescriba la historia de esta provincia" porque que Huelva fue la tierra descubridora, porque sus palabras no solo son falsas sino que, además, son ofensivas".

"Falsas porque cualquier documento que hable sobre el Descubrimiento de América lo sitúa en Huelva, esa es nuestra identidad, una provincia descubridora y que se siente orgullosa de serlo. Además, son ofensivas porque están faltando a la historia de nuestros pueblos y a los ciudadanos de esta provincia, tanto a aquellos que surcaron con Colón los mares para llegar a otra tierra y a los que hoy nos sentimos orgullosos de vivir en una provincia luchadora y descubridora", ha señalado.

Asimismo, la representante socialista ha indicado que el presidente andaluz "debe saber que Colón partió del puerto de Palos en 1492, porque si no es lamentable que tengamos un presidente de la Junta de Andalucía que no conozca la historia de esta provincia".

"Pero lo más triste de todo esto es la callada por respuesta del presidente de la Diputación de Huelva y que, para tapar estas palabras falsas y ofensivas hacia esta provincia, se invente un pleno en la Rábida el día 3 de agosto. Y que, además, le pide al Gobierno de España que Huelva sea sede de la Cumbre Iberoamericana que se va a celebrar el próximo año", ha abundado.

Al respecto, Bayo se ha preguntado "a quién le va a echar cuenta el Gobierno de España, al presidente de Diputación que hace una pantomima en La Rábida o al presidente de la Junta de Andalucía que le niega Huelva su identidad descubridora".

Por otro lado, Pepa González Bayo ha recriminado al presidente de la Diputación de "no solo no estar velando por esa vocación iberoamericana al no rectificar ante las palabras del presidente de la Junta", sino también "por el hecho de que haya desaparecido de la agenda de la Diputación Provincial el Meeting Iberoamericano, una prueba importante que unía a los pueblos a través del deporte, que tenía ya un largo recorrido, que la esperaban todos los deportistas de atletismo con ganas y que este gobierno del PP ha eliminado".

Por eso, desde el PSOE han apelado a los representantes del PP de Huelva a "defender todos con uñas y dientes la historia de una provincia descubridora, que ha velado por ser un pueblo unido a Iberoamérica y que, a pesar de las palabras del presidente andaluz, Huelva está en los documentos históricos, en los libros, en los mapas y tiene dignidad. Y no podemos consentir que nadie pisotee nuestra historia".