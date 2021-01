El PSOE pide a la Junta que "ponga orden" en la situación sanitaria de Huelva

HUELVA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Sanidad de la Gestora del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha pedido este martes "responsabilidad" al gobierno de la Junta de Andalucía para que "ponga orden en la situación sanitaria en Huelva, planifique las acciones y se centre en combatir la pandemia cuando la capital y su provincia se encuentran en el peor momento desde que,

--hace ya casi un año--, se iniciara esta situación".

Según ha informado el PSOE en una nota de prensa, Rivas ha remarcado que la provincia sufre "un preocupante descontrol de la pandemia fruto de la dejadez del gobierno de la Junta de Andalucía que demuestra una vez más su falta de compromiso con Huelva, ante la falta de planificación que arroja ya datos con más de 3.000 positivos en una semana, superando por primera vez desde que comenzó la pandemia el límite de los mil contagios por 100.000 habitantes".

"Desde el PSOE de Huelva sentimos una enorme preocupación, porque la gente se siente insegura, desprotegida, angustiada", ha remarcado Rivas, quien ha agregado que las noticias sobre la situación de los hospitales "no son halagüeñas".

Por ello, la socialista quiere saber qué está haciendo y en qué está empleando el Gobierno andaluz los fondos extraordinarios destinados por el Gobierno de España para luchar con la covid-19, que acumulan un montante de 7.465 millones de euros.

A su juicio, los socialistas asisten "con estupor" al panorama que se presenta con "centros de salud y puntos de urgencias cerrados, hospitales colapsados, brotes del virus en plantas hospitalarias no destinadas a la pandemia, cifras disparatadas que están provocando que la mitad de las camas de estos centros sean destinadas a los pacientes covid, con altos índices de bajas de profesionales, protocolos confusos y cambiantes, residencias de ancianos medicalizadas con una ratio de 1 enfermera por 55 pacientes hasta donde tenemos conocimiento".

Y todo, "con pruebas de cribado a contactos estrechos inexistentes en muchos casos, grave ausencia de rastreadores e impotencia de los centros de salud superados o cerrados, por la falta de refuerzo y el exceso de trabajo", ha proseguido.

En definitiva, desde el PSOE de Huelva se considera "inadmisible que exista un fondo millonario para hacer frente a todas las eventualidades que están ocurriendo, pero el Gobierno de Juanma Moreno no reacciona, no los invierte, no los destina a paliar estas situaciones sobrevenidas".

A su entender, con ese montante se podría "paliar la situación reabriendo centros de salud, realizando más pruebas PCR para poder prevenir y acertar en la política de aislamiento, contratar más profesionales, no solo para mejorar la asistencia de los pacientes sino para relajar la vida de los que están activos, porque están exhaustos después de casi un año trabajando a contracorriente".

Por todo ello, desde el PSOE de Huelva exigen al Gobierno de la Junta de Andalucía que "se centre de una vez; y, en un ejercicio de responsabilidad, sea capaz de poner orden y concierto en la mayor situación de descontrol en el peor momento de la pandemia para nuestra provincia", ha concluido.