PSOE pide retirar los presupuestos de 2027 en Huelva capital por "mantener la subida de impuestos" y "partidas fantasma"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Huelva, María Teresa Flores. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos municipales para 2027, que se debatirá este viernes en el pleno, y ha solicitado al equipo de Gobierno del PP que retire las cuentas y elabore unas nuevas "que respondan a las necesidades reales" de la capital.

La portavoz socialista, María Teresa Flores, ha señalado en rueda de prensa que el presupuesto de 217 millones de euros presentado por la alcaldesa, Pilar Miranda, constituye "una nueva demostración de la incapacidad de gestión del Gobierno municipal" y presenta "tres problemas fundamentales: mantiene las subidas de impuestos aprobadas durante este mandato, incluye más de 14 millones de euros en partidas que no están disponibles y vuelve a olvidarse de las inversiones que necesitan los barrios de Huelva".

Flores ha defendido que la capital "necesita unas cuentas realistas, con financiación garantizada y capacidad de ejecución", frente a un presupuesto que, a su juicio, "vuelve a estar basado en los anuncios y las falsas promesas". "Huelva no necesita otro presupuesto lleno de propaganda. Necesita un Gobierno que sea capaz de gestionar y resolver los problemas de los ciudadanos", ha señalado.

"MÁS IMPUESTOS" Y ACUERDO INCUMPLIDO

La portavoz socialista ha criticado que los presupuestos de 2027 "mantienen la política fiscal del Gobierno de Pilar Miranda, que ha aprobado nueve subidas de impuestos y tasas municipales desde su llegada a la Alcaldía", entre ellas "el incremento del 15 % del IBI, la eliminación de bonificaciones fiscales y el encarecimiento del agua".

Flores ha señalado que Huelva tiene el tipo general del IBI urbano "más alto de las capitales andaluzas, según los últimos datos oficiales del Ministerio de Hacienda", mientras que el resto de tributos municipales se encuentran en "sus máximos legales".

Asimismo, ha reprochado a la alcaldesa que "siga sin cumplir" el acuerdo aprobado por mayoría en el Pleno de septiembre de 2025, cuando una moción socialista para revertir la subida del IBI, reducir los impuestos municipales y recuperar las bonificaciones fiscales eliminada.

"Ha pasado más de un año y Pilar Miranda sigue sin cumplir un acuerdo aprobado por la mayoría del Pleno. Llegó prometiendo bajar los impuestos y ha hecho exactamente lo contrario", ha criticado.

En este sentido, Flores ha destacado que, según las liquidaciones presupuestarias de 2024 y 2025, la recaudación de los principales impuestos municipales y la facturación de Aguas de Huelva "han aumentado en 15'5 millones de euros respecto a 2023". "Son más de 15 millones de euros de esfuerzo adicional para las familias, los autónomos y las empresas de Huelva, mientras Pilar Miranda se gasta 17 millones de euros a publicidad y propaganda", ha lamentado.

"MÁS DE 14 MILLONES EN PARTIDAS FANTASMA"

El segundo motivo de la enmienda a la totalidad es "la inclusión de más de 14 millones de euros en partidas presupuestarias declaradas no disponibles", una circunstancia que, según ha explicado Flores, "aparece reflejada en los informes económicos y financieros de la Intervención municipal".

La portavoz ha advertido de que estas cantidades figuran en el presupuesto, pero "no pueden utilizarse mientras no se cumplan determinadas condiciones", por lo que "las actuaciones previstas carecen actualmente de financiación disponible".

Así, ha explicado que "de esos 14 millones de euros, casi diez corresponden a inversiones municipales. Esto supone que siete de cada diez euros anunciados para inversiones en 2027 no están garantizados". "¿Cómo puede Pilar Miranda presentar estos presupuestos como una gran apuesta por la transformación de Huelva cuando el 70% de las inversiones no tiene garantizada su financiación?", ha cuestionado Flores.

Entre las partidas "no disponibles", la portavoz ha señalado "un millón de euros para asfaltado, otro millón para obras diversas y casi tres millones para instalaciones deportivas, entre ellas las pistas de Pescadería, el Diego Lobato y el campo de fútbol de Los Rosales". También actuaciones como la plaza Quintero Báez, el recinto ferial, la rehabilitación de viviendas municipales y el Cabezo de San Pedro, "cuya financiación aparece igualmente condicionada".

La dirigente socialista ha advertido de que "el problema no se limita a las inversiones", ya que el presupuesto "incluye también casi 2,6 millones de euros no disponibles para la recogida de residuos urbanos, pese a que la limpieza continúa siendo uno de los principales problemas de la ciudad".

En este punto, ha lamentado que la tramitación del nuevo contrato de limpieza, "que acumula dos años de retraso", se encuentra "suspendida", por lo que ha expresado sus "dudas" de que el servicio "pueda entrar en funcionamiento en octubre de 2027, como estaba previsto". "Vamos camino de completar una legislatura entera sin que Pilar Miranda haya sido capaz de solucionar uno de los principales problemas de Huelva", ha criticado.

La portavoz socialista ha denunciado que en 2025 "solo se ejecutó el 22,5% de las inversiones previstas en los presupuestos" y este año la ejecución "se sitúa en el 18,3%". "Ni dos de cada diez euros presupuestados se han invertido. Una cosa es anunciar inversiones y otra muy distinta es ejecutarlas. Los vecinos no viven de los anuncios y Huelva no puede seguir viviendo de la propaganda de Pilar Miranda", ha afirmado.

LOS BARRIOS, "LOS GRANDES OLVIDADOS"

El tercer motivo de la enmienda socialista es "la ausencia de un verdadero plan de obras y mejoras para los barrios de Huelva". Flores ha criticado que, "después de tres años y medio de gobierno, Pilar Miranda siga sin presentar una planificación de inversiones para las barriadas, con proyectos concretos, financiación y plazos de ejecución".

La portavoz ha reclamado un plan de inversiones elaborado con la participación de las asociaciones vecinales, "que permita establecer las prioridades de cada barrio y atender las necesidades trasladadas por sus vecinos".

Además, ha denunciado que el presupuesto "tampoco garantiza" la financiación de "numerosos proyectos anunciados durante estos años por la propia alcaldesa", entre ellos la avenida Italia y el Parque del Ferrocarril, para los que se contemplan 550.000 euros "no disponibles" destinados "únicamente a la redacción del proyecto, sin financiación garantizada para ejecutar las obras".

"En el Ensanche Sur tampoco aparece ninguna inversión para las dotaciones públicas prometidas, ni existe una partida específica para construir el nuevo albergue municipal para personas sin hogar, después de que el Ayuntamiento haya tenido que devolver 1,5 millones de euros de fondos europeos", ha criticado.

Flores también ha denunciado la "ausencia de financiación" para la piscina pública de uso recreativo, "aprobada por el Pleno y anunciada por Pilar Miranda durante el pasado verano", así como para la transformación del antiguo colegio Doñana, en La Orden, en viviendas de alquiler para jóvenes.

"Son proyectos que Pilar Miranda lleva años anunciando y que siguen sin aparecer en los presupuestos. Promesas que se repiten una y otra vez, pero que nunca se convierten en realidad", ha concluido.