PSOE presentará mociones en los todos los ayuntamientos de Huelva para pedir que la Junta convoque los Planes de Empleo

Publicado 18/02/2020 13:54:23 CET

HUELVA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva presentará mociones en los 80 ayuntamientos de la provincia y en las dos Entidades Locales Autónomas (ELA) y en la Diputación para pedir a la Junta de Andalucía que convoque "de manera inminente" los Planes de Empleo "que se venían convocando desde 2015" y que supondrían 18 millones de euros para Huelva y unos 2.000 contratos.

Así lo ha señalado este martes en rueda de prensa el secretario de Política Municipal de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Ezequiel Ruiz, que ha indicado que estos planes son "fundamentales" en Andalucía y en la provincia.

Además, el socialista ha apuntado que las tres ediciones anteriores "puestas en marcha por el gobierno socialista de la Junta supusieron una inversión de aproximadamente 50 millones de euros en la provincia de Huelva y generaron unos 6.000 puestos de trabajo".

Por esto, ha criticado que el nuevo gobierno haya sido "incapaz" de poner en marcha un nuevo plan que "genere empleo en Andalucía y oportunidades laborales en Huelva", incidiendo en que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, prometió la creación de 600.000 empleos "creando falsas expectativas". A su juicio, "estamos en un momento en el que el desempleo ha subido llegando a 4.400 parados más en un año en Huelva y el gobierno andaluz no ha hecho nada para paliarlo".

En este sentido, Ruiz ha destacado que la Diputación de Huelva también destina dos millones de euros desde 2012 a Planes de Empleo y Vulnerabilidad, para municipios menores de 20.000 habitantes, por lo que "son más de 17 millones de euros los que la Diputación ha puesto a disposición de los ayuntamientos y las ELAs".

El dirigente socialista ha criticado que la Junta "no ponga ningún recurso a disposición de los ayuntamientos para que puedan generar empleo" y se ha mostrado "preocupado" porque no haya ninguna partida específica en los presupuestos de la Junta para estos planes, por lo que ha pedido que "no sigan bloqueando más la convocatoria de estos planes de empleo" y que "pongan en marcha este instrumento tan útil de lucha contra el paro".

Además, en estas mociones también pedirán a la Junta una aportación "especial" para que los ayuntamientos "recuperen los recursos que tuvieron que poner por la subida del Salario Mínimo Interprofesional" en los Planes de Empleo que se estaban ejecutando en ese momento.

Ruiz ha explicado que los consistorios hicieron los proyectos y eligieron los contratos y la duración de los mismos y al cambiar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "solicitaron a la Junta de Andalucía poder cambiar la duración de esos contratos y la Junta no lo permitió", con lo que "los ayuntamientos tuvieron que poner dinero de sus propios recursos" para poder complementar el salario de los trabajadores de los Planes de Empleo.

De otro lado, el secretario de Política Municipal del PSOE ha asegurado que el nuevo Gobierno "de las derechas" lleva un año al frente de la Junta de Andalucía y "hemos tenido que asistir atónitos a ver un inicio de curso como no se recordaba, la crisis de la listeria y un desmantelamiento paulatino de la sanidad y la educación" y ha criticado que "hoy se le daba otra vuelta de tuerca aprobando el decreto de libre elección, en un total ataque contra la educación pública frente a la concertada".

Ruiz ha apuntado que "también hemos visto cómo dejaban sin financiación a la mayoría de proyectos feministas". "Todo esto ya sabíamos que estaba en su hoja de ruta y su ADN", ha agregado, al tiempo que ha señalado lo que considera "el desastre de gestión" que ha conllevado "la dimisión o cede de más de 30 altos cargos en un solo año de gobierno en Andalucía".

Ruiz ha recordado que el Gobieno central ha aprobado todos los años el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) "que se puso en marcha con el PSOE" y con el que se destinan 12 millones de euros anuales y ha destacado la bajada de las peonadas de 35 a 20 para que los agricultores puedan cobrar el subsidio agrario, así como la partida de 50 millones de euros que los socialistas habían incluido en los Presupuestos Generales del Estado en Planes de Empleo para Andalucía y que "con el voto en contra de PP y Ciudadanos ha sido imposible".