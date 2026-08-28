El PSOE de Punta Umbría (Huelva) propone reconocer el "esfuerzo" de los chiringuitos y establecimientos de playa

Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva). - PSOE DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva), Luis Manuel Alfonso, ha propuesto que el Consistorio aproveche la celebración del próximo Día Mundial del Turismo, el 27 de septiembre, para trasladar públicamente su "reconocimiento y agradecimiento" a los empresarios y trabajadores de los chiringuitos y establecimientos de playa del municipio.

Desde el PSOE han considerado que sería "injusto que llegara una fecha tan importante para el sector turístico sin reconocer expresamente el trabajo, la inversión y el compromiso de quienes hacen posible que nuestras playas sigan siendo uno de los principales motores económicos y turísticos de Punta Umbría", ha indicado en una nota.

Luis Manuel Alfonso ha puesto en valor el "esfuerzo realizado" esta temporada por los empresarios de la playa, que "han tenido que afrontar importantes dificultades y, aun así, han sido capaces de poner en funcionamiento sus establecimientos en tiempo récord, realizando inversiones y asumiendo riesgos para poder ofrecer sus servicios durante el verano".

"Detrás de cada chiringuito hay empresarios, trabajadores y familias que han invertido, que han arriesgado y que han trabajado durante muchas horas para que Punta Umbría pueda ofrecer una buena temporada turística", ha señalado el portavoz socialista.

Para el PSOE de Punta Umbría, los chiringuitos y establecimientos vinculados a la playa son "mucho más que negocios de hostelería". "Son una parte fundamental de nuestra oferta turística, generan empleo, dinamizan la economía local y prestan un servicio esencial a las miles de personas que disfrutan de nuestras playas cada verano".

En este sentido, los socialistas han señalado que hablar de turismo en Punta Umbría "no puede limitarse únicamente a sus playas, paisajes y recursos naturales". "El turismo también son las personas que cada día levantan la persiana, abren sus puertas, generan empleo, invierten y hacen que quienes nos visitan disfruten de Punta Umbría y quieran volver", han añadido.

El PSOE ha incidido en que este reconocimiento "debe servir también como un espaldarazo y un aval del Ayuntamiento a un sector estratégico para la economía y para la imagen turística de Punta Umbría". "Los chiringuitos forman parte de nuestra identidad. Son lugares que quienes nos visitan asocian directamente con Punta Umbría y que también forman parte de los recuerdos de muchas generaciones de vecinos y vecinas", ha añadido el portavoz socialista.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista ha planteado que el Ayuntamiento aproveche el próximo 27 de septiembre para realizar un reconocimiento público al conjunto de empresarios, trabajadores y establecimientos de playa "que, con su esfuerzo, contribuyen cada temporada a mantener viva una de las principales señas de identidad del municipio".

Por último, Luis Manuel Alfonso ha apuntado que "es de justicia que el Ayuntamiento reconozca a quienes trabajan para que Punta Umbría siga siendo un destino turístico de referencia". "Si queremos presumir de nuestro turismo, también tenemos que reconocer y cuidar a quienes lo hacen posible cada día", ha concluido.